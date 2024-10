Il trono di spade: su Amazon il boardgame Funko Pop Funkoverse Strategy Game: Game of Thrones è in sconto

Se appassionati de Il trono di spade, vi segnaliamo che su Amazon, grazie a un'offerta a tempo, è attualmente in offerta il boardgame Funko Pop Funkoverse Strategy Game: Game of Thrones.

Con Funko Pop Funkoverse Strategy Game: Game of Thrones (Il trono di spade), ogni appassionato può tentare di rivivere le battaglie e le tensioni del celebre mondo creato da George R.R. Martin in prima persona, portando a casa un gioco che vuole divertire e allo stesso tempo appassionare. Con quattro Funko Pop in versione più piccola (essendo pedine), incredibilmente dettagliati e raffiguranti i protagonisti iconici - Daenerys Targaryen, Jon Snow, il Re della Notte e Arya Stark - questo gioco trasporta ogni fan nell'atmosfera epica di Westeros. Ogni personaggio possiede abilità uniche, che i giocatori devono sfruttare con astuzia per guadagnare punti strategici e dominare sui propri avversari, rendendo ogni partita diversa e avvincente.

Pensato per immergere i giocatori nel mondo de Il trono di spade, il gioco si sviluppa in quattro scenari (divisi in due mappe iconiche) che possono riportare alla mente i momenti cruciali della serie. Non è solo un gioco, ma una battaglia Pop definitiva, come viene riportato dalle immagini, in cui gli amanti della saga possono mettere alla prova le proprie capacità strategiche, ripercorrendo le rivalità e le alleanze che hanno definito Westeros. Questo set Funkoverse non è soltanto un'aggiunta preziosa alla collezione di ogni fan, ma un modo nuovo e appassionante di vivere le emozioni che hanno reso Il Trono di Spade un fenomeno globale.

Oggi vi segnaliamo, quindi, che su Amazon è attualmente in offerta il gioco da tavolo Funko Pop Funkoverse Strategy Game: Game of Thrones. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarlo a 27,39€ con uno sconto del 12% sul prezzo più basso recente indicato per gli ultimi 30gg (31,00€) e del 45% sul prezzo consigliato (49,90€). Se interessati al recupero, o ad avere informazioni in più sull'articolo tematico in questione, passate dal box seguente o cliccate su questo indirizzo. Badate che il gioco è in inglese e che si tratta di un'offerta a tempo.

Un gioco legato a un'icona

Nella scatola di Funko Pop Funkoverse Strategy Game: Game of Thrones troverete: (4) Personaggi, (4) Basi per personaggi, (4) Carte personaggio, (4) Personaggi base, (4) Carte personaggio base, (2) Carte scenario, (1) Ago, (1) Carta oggetto, (1) Carta stato, (1) Carta compagno, (2) Tracciati di raffreddamento, (1) Mappa a doppia faccia, (11) Gettoni di gioco, (17) Segnalini di gioco, (6) Dadi, (21) Punti, (1) Segnalino primo giocatore e istruzioni.

Il Trono di Spade ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura pop mondiale, diventando molto più di un racconto letterario e televisivo: è una narrazione epica che ha ridefinito il genere fantasy, portando sullo schermo una storia cruda, intricata e senza compromessi.

La serie ha trasformato i propri protagonisti in vere e proprie icone, rappresentazioni di forza, determinazione e ambiguità morale che hanno affascinato milioni di spettatori. Il suo lascito risiede non solo nel successo straordinario e negli innumerevoli premi, ma anche nel modo in cui ha aperto le porte a nuove storie fantasy di grande portata. Se fan de Il Trono di spade non lasciatevi scappare questo gioco da tavolo su Amazon.