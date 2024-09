George R.R. Martin su The Winds of Winter: "Non ho fatto molti progressi, sono troppo impegnato con la tv"

Il creatore de Il Trono di Spade George R.R. Martin ha dichiarato di aver fatto pochi progressi ultimamente con l'ultimo libro delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, il famigerato The Winds of Winter, poiché i suoi vari show televisivi gli hanno "rubato" la maggior parte del tempo.

Martin ha condiviso l'aggiornamento in un post sul suo blog in cui ha parlato dei suoi livelli di stress crescenti. "La prima metà dell'anno è stata piuttosto infelice", ha dichiarato Martin, prima di spiegare che un caro amico è morto improvvisamente a gennaio. "Non ho nemmeno trovato molto conforto nel mio lavoro", ha aggiunto.

"Scrivere è stato difficile, e anche se ho prodotto alcune nuove pagine sia su The Winds of Winter che su Blood & Fire (il seguito di Fire & Blood, la seconda parte della mia storia sui Targaryen), avrei voluto produrre molto di più". Attualmente, le due stagioni di House of the Dragon sono disponibili in streaming su Sky e sulla piattaforma Now.

House of the Dragon 2: una scena della serie disponibile su Sky e NOW

Gli impegni di George R.R. Martin in tv

"I miei vari progetti televisivi hanno assorbito la maggior parte di quei mesi. Alcuni sono stati piacevoli (Dark Winds e The Hedge Knight), la maggior parte no. Lo stress continuava a crescere, le notizie andavano di male in peggio, il mio umore sembrava oscillare tra la furia e la disperazione, e di notte mi giravo e rigiravo quando avrei dovuto dormire. Quando dormivo, beh, anche i miei sogni non erano troppo piacevoli".

A Knight of the Seven Kingdoms: George R.R. Martin annuncia che il nuovo prequel avrà "toni molto diversi"

Non è chiaro a quale serie televisiva si riferisca esattamente Martin, che lavora a molti progetti per il piccolo schermo oltre a quelli legati a Il Trono di Spade, ma l'autore ha recentemente espresso la sua frustrazione nei confronti di House of the Dragon.

I fan delle Cronache del ghiaccio e del fuoco saranno comunque delusi dalla mancanza di progressi su The Winds of Winter, soprattutto dopo aver sentito praticamente la stessa cosa nel 2023. All'epoca Martin aveva dichiarato di aver scritto circa 1.100 pagine del libro, lo stesso numero che aveva indicato un anno prima. A detta dello scrittore, c'è ancora molto lavoro da fare prima che il libro sia completato.