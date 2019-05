Il Trono di Spade 8x06: stanotte su Sky Atlantic e NOW TV l'attesissimo episodio finale!

Mancano poche ore a Il Trono di Spade 8x06, il grand finale de Il Trono di Spade che andrà in onda stanotte su Sky Atlantic e NOW TV alle 3.00 in punto!

Dalle parti di Sky è tutto pronto per Il Trono di Spade 8x06, il finale di serie, che andrà in onda stanotte su Sky Atlantic e NOW TV alle 3.00 di notte in punto, per poi ritornare in replica lunedì intorno alle 22.30.

Dopo 8 stagioni Il Trono di Spade si prepara così alla conclusione con il sesto episodio della sua ottava e ultima stagione. Da Cannes, dove giornalisti e divi accorsi per il Festival sono preoccupatissimi di non riuscire a vedere la puntata in tempo, fino agli USA, dove si stima che ben 10 milioni di fan abbiano preso un giorno di ferie per vivere al meglio l'ultimo giorno insieme ai beniamini televisivi targati HBO e George Martin, c'è grande attesa ovunque per scoprire chi siederà sull'ambito Trono di Spade.

Il Trono di Spade 8x06: a Cannes 2019, c'è un problema per chi voglia vedere il finale

Il Trono di Spade 8x06: Peter Dinklage in una foto dell'episodio finale

Pochi giorni fa è trapelata attraverso Reddit una trama leaked dell'ultimo episodio de Il Trono di Spade 8 che ha lasciato basiti i tantissimi fan che hanno deciso di rischiare gli spoiler: davvero la serie dei record rischia di "regalare" un finale così miserevole alla sua khaleesi? Naturalmente non sappiamo quanta percentuale di realtà ci sia nei leak. Al di là di questo, però, più di un milione di fan, almeno tutti coloro che hanno firmato la petizione, sono sul piede di guerra contro Benioff e Weiss, rei di aver tradito le aspettative. In un clima davvero poco rilassato, dunque, sono ormai pochissime le ore che ci separano dal misteriosissimo episodio 8x06 del Trono, di cui sono stati fin qui rilasciati solo un breve promo e due foto.

Il Trono di Spade 8: petizione dei fan scontenti ha superato 1 milione di firme!

Il trono di spade: Daenerys, Regina delle "ceneri" di fronte al suo esercito nel finale di serie

Dove e come vederlo: il gran finale di serie de Il trono di spade sarà trasmesso alle 3.00 in punto su Sky Atlantic e, in streaming, su Sky Go e NOW TV. Per chi non riuscirà a rimanere sveglio, ci sarà la classica replica del lunedì sera su Sky Atlantic: l'appuntamento è alle 21:15 con The Bells doppiata in italiano, a seguire andrà in onda l'episodio 8x06 con sottotitoli in italiano. A partire da stanotte la puntata finale, insieme a tutte le stagioni precedenti, sarà disponibile anche on demand su Sky.