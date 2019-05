Il Trono di Spade 8x06: a Cannes 2019, c'è un problema per chi voglia vedere il finale

Cannes 2019 ha un grande problema che si chiama Il Trono di Spade 8x06: quello che preoccupa stampa, addetti ai lavori ma anche moltissimi divi è come fare a vedere il gran finale di serie senza un abbonamento valido.

Si dice per esempio che Chloë Sevigny stia vivendo malissimo la situazione in quanto, nonostante abbia anche recitato in uno show HBO, non ha la possibilità di far valere il suo abbonamento HBO in Francia. Lei come molti altri, infatti, potrebbero perdere l'episodio che stanno aspettando da 8 stagioni, a meno che non trovino un bar, degli amici o un qualunque altro modo per assistere alla puntata alle 3 di notte.

C'è una tale paura degli spoiler che sono già in molti ad annunciare che almeno fino a domani sera non saranno sui social e non risponderanno al telefono. Si racconta addirittura di ospiti americani del Festival che abbiano rinunciato a partecipare per colpa del "piccolo" problema con Il Trono di Spade. Pare che, prima della partenza, un cliente del JW Marriot abbia telefonato per assicurarsi la visione in camera de Il Trono di Spade 8x06, pena la disdetta del soggiorno. Cosa che è purtroppo avvenuta. Anche se alberghi come il Grand, Martinez, Carlton o il Gray d'Albion hanno già annunciato proiezioni per i propri clienti grazie all'abbonamento a Orange Cinéma Séries, il canale che trasmette la serie in Francia.

Il Trono di Spade 8x06: Emilia Clarke in una foto dell'ultimo episodio

Dove nasce il problema? Naturalmente dal fatto che in Europa i distributori, come Sky o OCS, sono piattaforme private. Gli abbonamenti sono territoriali, di conseguenza pur avendo un abbonamento a Sky, per esempio, non è possibile per un italiano guardare Il Trono di Spade in Francia. Una possibilità sarebbe la rete VPN che consente un traffico privato sulla rete internet "mascherando" la posizione geografica dell'utente, anche per gli americani con abbonamento a HBO.