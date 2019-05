Il Trono di Spade 8x06: record assoluto di spettatori per Sky Atlantic!

Il Trono di Spade 8x06, andato in onda in Italia nella notte di domenica 19 maggio, ha stabilito un nuovo record di spettatori per Sky Atlantic.

Il Trono di Spade 8x06 ha segnato un nuovo record di ascolti per Sky Atlantic: il finale di serie è andato in onda domenica notte alle 3.00 in punto, in contemporanea con HBO, ed è stato poi replicato lunedì sera dalle 22.30 in poi, facendo segnare, nel complesso, il miglior risultato di sempre per le avventure dei Sette Regni in Italia.

The Iron Throne (qui la nostra recensione del finale de Il Trono di Spade 8x06) è stato visto nel complesso da oltre 1 milione 71 mila spettatori medi, in crescita del +23% rispetto al finale della settima stagione. Il Trono di Spade si conferma quindi - anche se questa non è una gran sorpresa - la serie non originale Sky più vista di sempre sulla piattaforma. Prima di lei solo Gomorra - La Serie e The Young Pope. Il dato è incoraggiante anche rispetto alla diffusione di serie tv straniere sottotitolate in italiano: la media per episodio è di 902 mila spettatori, un +53% rispetto alla stagione precedente.

Domenica 19 maggio il solo passaggio alle 3 di notte è stato seguito da 569 mila spettatori medi con una share del 30%. Di questi, ben 115 mila spettatori medi lo hanno seguito "in diretta" portando Sky Atlantic ad essere a quell'ora il 1° canale nazionale sul totale individui con l'8% di share live, il 1° canale nazionale tra il pubblico 15-54 anni (12,1% di share live) e il canale più visto della piattaforma.

Complessivamente gli spettatori medi de Il Trono di Spade 8 sono stati 2 milioni 100 mila (in crescita del +30% rispetto alla scorsa stagione), che hanno seguito l'intera stagione finale in versione originale e doppiata. Di questi, la maggior parte (circa il 70%) ha scelto di vederlo in versione originale con sottotitoli. Sui social italiani l'episodio finale dello show dei record ha fatto registrare 170.200 interazioni complessive tra domenica e lunedì e un totale superiore a 1 milione 200 mila interazioni per l'intera stagione finale.

Il Trono di Spade 8x06 stabilisce un nuovo record di ascolti per HBO