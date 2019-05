Il Trono di Spade 8x05, Lena Headey dice addio a Cersei: "L'ho amata"

Il Trono di Spade 8x05 ha fatto uscire di scena Cersei, la regina interpretata da Lena Headey.

L'attrice ha ora voluto dire addio al personaggio condividendo alcuni post sui social.

Nella quinta puntata dell'ottava stagione - di cui potete leggere la nostra recensione - Cersei osserva da distante il terribile attacco compiuto da Daenerys con Drogon, prima di cercare di mettersi in salvo. La donna, dopo aver incontrato nuovamente il fratello gemello Jaime, suo amante, perde però la vita restando sotto le macerie del palazzo. Lena Headey ha ora scritto online: "È stato divertente e folle. L'ho amata. Sono grata per l'opportunità. Immensamente grata per l'amore in grado di incoraggiare e sostenere nel corso di questa esperienza. E ora la sua guardia si è conclusa (So che non sarebbe mai riuscita a farcela. I Guardiani della notte non l'avrebbero mai voluta...)". L'attrice ha pubblicato un video girato sul set in cui scherza con Pilou Asbaek e Anton Lesser, interpreti di Euron Greyjoy e di Qyburn, personaggi morti in The Bells.

Le foto condivise mostrano la star insieme a Nathalie Emmanuel, interprete di Missandei, e Nikolaj Coster-Waldau. Il primo dei due scatti è accompagnato dalla didascalia: "Meravigliosa Nathalie. Hai rappresentato speranza e vera forza. Non mi è piaciuto quel giorno lì sulle mura". La seconda immagine la mostra invece con il collega mentre sono in versione "meduse".

Nikolaj, a sua volta, ha voluto ricordare l'esperienza vissuta accanto all'amica e collega: "La migliore, più dolce e meravigliosa sorella di un'altra madre. È stato un decennio divertente".

Lena, parlando dell'uscita di scena di Cersei, aveva svelato di aver inizialmente avuto dei dubbi riguardanti la sua ultima scena, cambiando però idea quando si è resa conto che si trattava dell'epilogo giusto: "Lei e Jaime sono arrivati insieme nel mondo e ora se ne sono andati uno accanto all'altra".

La serie Il trono di spade andrà in onda per l'ultima volta il 19 maggio con la sesta puntata dell'ottava stagione, concludendo così la storia tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin. I fan potrebbero però ricevere presto delle buone notizie da parte della tv via cavo: il pilot del primo dei potenziali show prequel è infatti in fase di realizzazione e non resta che attendere per scoprire se otterrà l'approvazione necessaria a dare il via libera alla realizzazione di una prima stagione!