Il Trono di Spade 8x05: I Simpson avevano previsto la scelta di Daenerys!

Il Trono di Spade 8x05 ha sorpreso i fan della serie mostrando Daenerys in un'inedita versione "folle", ma I Simspon avevano previsto anche questa svolta della trama!

La serie animata creata da Matt Groening è ormai famosa per la sua capacità di anticipare eventi e situazioni, come accaduto con l'elezione di Trump o l'acquisizione di Fox da parte di Disney, e ha predetto il futuro anche nel caso dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin.

In un episodio della serie I Simpson andato in onda nell'ottobre 2017, intitolato The Serfsons, si proponeva infatti una parodia di quanto mostrato in Il trono di spade. Verso la fine del racconto la famiglia protagonista guardava dall'alto la città di Springfield mentre veniva rasa al suolo a causa dell'attacco di un drago. Lo stesso è accaduto nel recente episodio dello show prodotto da HBO - di cui potete leggere la nostra recensione - in cui Daenerys ha deciso di usare Drogon per attaccare Approdo del Re, bruciando la città e gli abitanti innocenti che si trovavano all'interno delle mura.

Online, come prevedibile, si sono scatenati i commenti dopo la scoperta e c'è chi ha persino ipotizzato che gli autori abbiano tratto ispirazione proprio dallo show animato:

La serie Il trono di spade andrà in onda per l'ultima volta il 19 maggio con la sesta puntata dell'ottava stagione, concludendo così la storia tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin. I fan potrebbero però ricevere presto delle buone notizie da parte della tv via cavo: il pilot del primo dei potenziali show prequel è infatti in fase di realizzazione e non resta che attendere per scoprire se otterrà l'approvazione necessaria a dare il via libera alla realizzazione di una prima stagione!