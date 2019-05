Il trono di spade 8x05: il dettaglio della battaglia che non tutti hanno notato

Il trono di spade 8x05 ha lasciato il pubblico spiazzato come non mai, e non soltanto per i fatti mostrati ma anche per un dettaglio durante la battaglia. Niente di eclatante sia chiaro, ma tra la tazza di Starbucks lasciata in bella mostra sul tavolo di Grande Inverno e quest'ultima forse sul set sono stati un po' distratti. O forse no? Per capire di cosa stiamo parlando, vi avvisiamo che da qui in avanti ci saranno alcuni spoiler .

The Bells apre un ennesimo twist narrativo ne Il trono di spade che spariglia ancora di più le aspettative su chi, o se qualcuno, siederà sullo scranno più potente dei Sette Regni. Durante l'assedio i due eserciti sono schierati prima della battaglia e qualche utente con l'occhio decisamente molto attento ha fatto notare come sia i soldati del Nord che gli Immacolati siano bardati di tutto punto, come si conviene d'altronde quando si è in procinto di muover guerra. Tutti tranne...i volti noti. Già perché Jon, Davos, Verme Grigio e Tyrion se ne stanno tranquillamente senza elmo, a capo scoperto per tutta la durata dello scontro. Una mossa decisamente incauta come ogni codice di cavalleria medievale insegna.

Il trono di spade: Liam Cunningham, Peter Dinklage, Kit Harington in una scena del penultimo episodio della serie

Che sia una banalissima dimenticanza? Il pubblico sui social si è scatenato con commenti più o meno simili in cui si chiedevano cose del tipo: "Ehi Jon, Ser Davos, Verme Grigio, ma dove diamine sono i vostri fo..uti elmi?" e c'è da rimarcare come l'unico personaggio che lo indossi, Gregor Clegane aka La Montagna, ad un certo punto dello scontro contro suo fratello Sandor - il Mastino - se lo tolga, mostrando finalmente il suo volto, reso mostruoso dagli esperimenti in stile Frankenstein di Qyburn, tanto che su Twitter qualcuno ha scritto: "Gesù, la Montagna è fenomenale, ma è meglio che si rimetta subito l'elmo!".

jon davos and grey worm right there uh put on helmets idiots — ♡ (@grcyjoy) 13 maggio 2019

Should Greyworm really be running around without his helmet? #GameofThrones pic.twitter.com/TNdSSsaKAh — Annelise♠️ (@annelise_perez) 13 maggio 2019

Arya gets knocked on the head rendering her bewildered and scared every episode and her war gear still don’t include a helmet? I’m over it — Tia Dalma (@earthtoamali) 13 maggio 2019

Why is Grey Worm not wearing a helmet. That make sense? — Brumbpo Tungus (@_oogs) 13 maggio 2019

Greyworm running up for the first kill like “I have plot armor, I don’t need a helmet” — Harrison H. Parker (@omw2innisfree) 13 maggio 2019

Può darsi anche che tutto ciò sia in realtà di una scelta ponderata, ovvero permettere al pubblico di seguire più facilmente i propri beniamini in un momento così cruciale quale è l'assedio di King's Landing. Città che, visti i risultati, sarà interessante vedere in che modo farà da scenario all'ultima attesissima puntata che chiuderà dopo otto stagioni e nove anni le Cronache del ghiaccio e del fuoco. L'appuntamento è per la notte tra il 19 e 20 marzo su Sky Atlantic e Now Tv.