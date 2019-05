Il Trono di Spade 8x04: alcune scene leaked dell'episodio diffuse in rete

Il Trono di Spade 8x04 ha subito la stessa sorte degli altri episodi: a poche ore dalla messa in onda alcune scene leaked della puntata sono state diffuse online e sembra che abbiano già svelato la sorte di due personaggi.

Il primo è stato un breve video di 30 secondi apparso prima su YouTube e poi diffuso da migliaia di utenti via Twitter: nonostante la piattaforma video l'abbia subito rimossa, pare che la clip abbia svelato la morte di un personaggio relativamente importante. Naturalmente il leak ha creato il panico tra i fan de Il trono di spade, che non hanno avuto vita facile neppure nei minuti successivi, in cui sembra sia stato diffuso un secondo video che avrebbe spoilerato una seconda morte.

Il trono di spade 8: come vederlo in streaming in italiano

Per l'ultima stagione dello show dei record si tratta dunque della quarta fuga di noizie su quattro puntate: la première è stata accidentalmente diffusa in anticipo su DirectTv, il secondo episodio è stato leakato online prima del suo debutto in TV, le foto del terzo episodio sono state diffuse senza il consenso di HBO e ora queste due clip. Con simili problemi di sicurezza, non sorprende che proprio al Trono spetti il titolo di serie tv più vista attraverso illegalmente, con il record che spetta ancora alla prima stagione con i suoi 17,4 milioni spettatori "pirata".

Il Trono di Spade 8x04: anticipazioni e promo video

Con il quarto episodio la storia riprenderà da dove si era interrotta: dalla mattina successiva alla lunga notte raccontata nel terzo episodio, lo show rivolgerà la sua attenzione verso sud per concentrarsi su Cersei e le sue prossime mosse.