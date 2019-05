Il Trono di Spade 8x04, Kit Harington: "È uno dei miei episodi preferiti!"

Dopo l'episodio bomba appena andato in onda de Il Trono di Spade, Kit Harington ha dichiarato che la quarta puntata dell'ottava stagione è la sua preferita in assoluto.

Dopo la disfatta del Re della Notte, il pubblico potrebbe pensare che il più grande ostacolo per i protagonisti sia stato superato. La regina Cersei è senz'altro potente ma non è un mostro mistico venuto da un inferno ghiacciato che può risvegliare e comandare i morti. Ma il personaggio di Lena Headey ha una flotta, l'esercito Lannister, la Compagnia Dorata e molto altofuoco, e in più Qyburn sta lavorando da tempo a qualcosa per annientare il potere dei draghi della Khaleesi. In più ciò che si era augurata alla fine della stagione 7 è successo: Jon e Daenerys hanno speso quasi tutte le loro armate per combattere i white walkers, e ora sono piuttosto deboli.

Il trono di spade: Lena Headey in una scena del quarto episodio, stagione 8

Molte star stanno commentando i tre episodi mancanti alla fine de Il trono di spade: dopo le parole quasi inquietanti di Emilia Clarke sulla grandezza del quinto episodio dell'ottava stagione, Kit Harington ha definito la prossima quarta puntata come la sua preferita:

"I personaggi hanno, apparentemente, tutto ciò di cui hanno bisogno. Il mondo ora è al sicuro. In un certo senso si festeggia e si salutano gli amici caduti. Ma il pubblico lo sa, 'questo è solo il quarto episodio, qualcosa succederà'. E la cosa bella è che anche i personaggi lo sanno, c'è qualcosa di malato e molto destabilizzante in questo, è quasi shakespeariano."

