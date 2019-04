Il Trono di Spade 8x03: Sophie Turner ed Emilia Clarke, spoiler sui social e polemiche

Il Trono di Spade 8x03 ha mostrato la morte di alcuni dei personaggi al centro della storia della serie e i fan hanno cercato di evitare con attenzione gli spoiler, ritrovandosi però alle prese con le anticipazioni non del tutto gradite condivise dalle star Sophie Turner, Alfie Allen ed Emilia Clarke.

Se non aveta ancora visto la nuova puntata della serie, non proseguite perché si rivelano molti dettagli di quanto accaduto!

Poco dopo la messa in onda dell'episodio, di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x03, l'interprete di Sansa Stark ha condiviso online un emozionante tributo in cui ricordava Theon, il personaggio affidato ad Alfie Allen, che è stato ucciso dal Re della Notte proteggendo eroicamente Bran. Sophie Turner ha scritto su Instagram: "Ad Alfie e Theon... Sei un uomo buono". La foto era tratta proprio da uno degli ultimi momenti di vita del giovane Greyjoy.

La reazione dei fan è stata ovviamente immediata e in molti hanno commentato ribadendo che non avevano ancora avuto modo di vedere la battaglia ambientata a Grande Inverno, criticando la scelta presa dall'attrice che, nelle Stories, aveva inoltre fatto i complimenti alla sua amica Maisie Williams, considerando che Arya ha ucciso il temibile villain affrontato nello scontro.

Proprio Alfie ha poi contribuito a "rovinare" la giornata di molti fan pubblicando un'immagine dell'armatura di Theon accompagnata solo da un esplicito cuore spezzato.

Emilia Clarke ha infine aumentato la quota spoiler apparsa sui social media svelando il destino di Jorah. L'interprete di Daenerys ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae accanto a Iain Glen scrivendo: "Sei semplicemente il migliore, migliore di tutti gli altri, migliore di tutti, di tutte le persone che io abbia mai incontrato. #SerJorahTuttalaVita #IlTronoDiSpadeTiTiraUnPugnoEMezzo".

I fan si sono quindi divisi: c'è chi ha criticato duramente le star per la scelta di condividere delle informazioni che potrebbero togliere la sorpresa ai fan e chi ribadiva che la puntata era già stata trasmessa in contemporanea in molte nazioni, lasciando quindi ai fan la scelta di vedere "in differita" l'epico scontro.

Il Trono di Spade 8x03: Maisie Williams commenta l'epilogo della battaglia a Grande Inverno