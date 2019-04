Il trono di spade 8x03: una profezia di Melisandre e Arya sul destino di Cersei?

Il Trono di Spade 8x02: Jon Snow e Arya in una foto della puntata

Ne Il trono di spade 8x03 Melisandre potrebbe aver appena dato un indizio enorme sul potenziale destino di Cersei Lannister. Durante il terzo episodio de Il trono di spade 8, infatti, vediamo la sacerdotessa rossa recitare una frase piuttosto criptica sul passato e sul futuro di Arya Stark che potrebbe avere un impatto notevole. Se non avete visto l'episodio, è bene avvertirvi che da qui in poi ci saranno alcuni spoiler .

Quando Arya, nella puntata odierna della serie - di cui abbiamo parlato anche nella recensione de Il trono di spade 8x03 - incontra Melisandre le dice che le ricorda qualcuno e che si sono già incontrate. Melisandre annuisce, perché è vero. Il loro primo faccia a faccia risale alla terza stagione quando la sacerdotessa dai capelli rossi le sussurra: "Vedo un'oscurità in te. E in quell'oscurità, gli occhi mi fissavano. Occhi marroni, occhi azzurri, occhi verdi. Occhi chiusi per sempre. Ci rincontreremo". Questa stessa battuta viene pronunciata nuovamente da Melisandre ad Arya mentre si trovano insieme dentro una sala del castello di Grande Inverno, intenti a respingere l'attacco degli Estranei. "Occhi marroni, occhi verdi e occhi azzurri". Arya comprende in questo esatto momento che è destinata a uccidere il Re della Notte, che ha gli occhi azzurri, così esce fuori e va a trafiggere fatalmente il capo dei non morti, salvando tutti quanti.

Il trono di spade: l'attrice Carice Van Houten è Melisandre nella serie della HBO

La profezia di Melisandre si è compiuta anche se manca un tassello: chi ha gli occhi verdi? E' Cersei! Da qui l'ipotesi circolata in queste ore che sia proprio la figlia più giovane di Ned Stark a uccidere la regina dei Sette Regni. D'altronde era nella sua lista per una serie di motivi che conosciamo bene: è lei che ha suggerito di uccidere il suo metalupo, Nymeria, è stata complice della decapitazione del padre, ha tenuto prigioniera la sorella Sansa per anni, senza contare che per mano della sua casata, i Lannister, lei ha anche perso tragicamente la madre Catelyn e suo fratello Rob.

Il trono di spade 8, Maisie Williams: "Per i personaggi femminili in arrivo grandi cose"

Certo non è chiaro se, nella lunga scia di morti che si è lasciata Arya, ci possa anche essere già qualcuno con gli occhi verdi passato a fil di spada. Walder Frey o Mery Trant magari ma, anche se fosse, questo non dovrebbe essere un problema; così come non andrebbe in conflitto con la predizione di Maggy la rana, la quale aveva detto ad una Cersei adolescente che sarebbe stata destinata al trono, ma avrebbe perso i figli - d'oro saranno le corone e d'oro i loro sudari - e sarebbe, infine, stata uccisa per mano di un valonqar, un fratello minore. A lungo si è pensato che potessero essere, giustamente, Tyrion o Jaime ma nulla impedisce che Arya possa prendere in prestito la loro faccia per ottenere la fiducia di Cersei prima di ucciderla.