Il trono di spade 8x03: Arya Stark celebrata dal rapper Drake sul palco dei Billboard Music Awards

Il rapper Drake ha sbancato i Billboard Music Awards con ben dodici statuette e ha dedicato la vittoria del premio più importante, il miglior album dell'anno, ad Arya Stark per ciò che ha fatto ne Il Trono di Spade 8x03.

Sul palco per l'ultima volta, Drake con in mano il trofeo per Scorpion ha letteralmente urlato la sua gratitudine all'eroina de Il trono di spade interpretata da Maisie Williams: "Ringrazio Arya Stark per aver fatto quell'ottimo lavoro la settimana scorsa. Yeah". Il riferimento se avete visto la terza puntata dell'ultima stagione è abbastanza chiaro ma in caso contrario non abbiamo intenzione di svelarvelo per non farvi degli spoiler. Cosa curiosa, in platea c'era Sophie Turner, ovvero Sansa, che era presente allo show di Las Vegas sia come presentatrice ma soprattutto come fidanzata (e futura moglie!) di Joe Jonas dei Jonas Brothers.

Con questa vittoria Drake ha portato a casa non solo il maggior numero di trofei della serata ma si è piazzato al vertice di artista più premiato di sempre ai Billboard Music Awards con un totale di 27 premi che lo hanno portato a superare Taylor Swift, ferma a "soli" 24. I Billboard Music Awards esistono da trent'anni e sono tra gli eventi più amati della musica pop americana e, a differenza di altri premi simili, vengono assegnati sulla base delle vendite e delle classifiche compilate durante l'anno da Billboard e non sulla base dei voti di una giuria.

