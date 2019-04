Il Trono di Spade 8x02 e la canzone di Florence + the Machine: ecco il video!

In Il Trono di Spade 8x02 sui titoli di coda si può sentire il brano Jenny of Oldstones interpretato da Florence + the Machine, ecco il video ufficiale!

Il Trono di Spade 8x02 ha regalato ai fan della serie una nuova canzone interpretata da Florence + the Machine, Jenny of Oldstones, di cui HBO ha diffuso il video ufficiale.

Il brano è presente in due versioni: la prima interpretata da Podrick e la seconda si può sentire durante i titoli di coda con la splendida voce di Florence Welch.

La Canzone di Jenny - inserita nel secondo episodio di cui potete leggere la recensione de Il Trono di Spade 8x02 - è una ballata legata al personaggio di Jenny di Vecchie Pietre, la moglie di Duncan Targaryen che viene soprannominato il Principe delle Libellule. Il brano è quello che il fantasma di Cuore Alto vuole sempre ascoltare.

Jenny viveva in uno stato semiselvaggio nelle rovine di un castello prima di sposare Duncan e sosteneva di essere una Figlia della Foresta e di discendere dai re dei Primi Uomini. Il principe Duncan Targaryen si innamorò di lei a tal punto da sposarla nonostante il parere contrario del padre, re Aegon V Targaryen, e spezzando la promessa di matrimonio fatta alla figlia di Lord Lyonel Baratheon, situazione che lo ha portato a rinunciare a ogni possibile diritto sul Trono di Spade.

Il fantasma di Cuore Alto chiede sempre di ascoltare la Canzone di Jenny in cambio dei suoi sogni profetici che condivide con la Fratellanza senza Vessilli. Tra le pagine Arya la sente interpretata da Tom di Settecorrenti.

Nella puntata sono presenti dei versi che George R.R. Martin non ha mai inserito tra le pagine dei suoi romanzi. Nella saga ideata dallo scrittore Barristan Selmy racconta a Daenerys che il Principe delle Libellule amava talmente Jenny da mettere da parte la sua corona e Westeros ha pagato il prezzo di questo legame con innumerevoli morti. La coppia ha perso la vita nel momento in cui Re Aegon V ha cercato di riportare i draghi a Westeros, scatenando un terribile incendio durante il quale è nato il principe Rhaegar, il padre di Jon.

Jenny, inoltre, trascorreva il tempo con una veggente, portata poi a corte, che aveva predetto l'arrivo di Azor Ahai, discendente di Aerys e Rhaella Targaryen, ovvero i genitori di Daenerys e i nonni di Jon, entrambi potenziali salvatori di Westeros.

Secondo alcune teorie, inoltre, il brano sarebbe stato scritto da Rhaegar che l'avrebbe cantata durante il Torneo di Harrenhal, facendo innamorare Lyanna Stark. Nella puntata il personaggio interpretato da Emilia Clarke accenna proprio al fatto che il padre di Jon amasse cantare.

Ecco il video della canzone:

Florence Welch, intervistata da The New York Times, ha rivelato che quando gli showrunner le hanno chiesto di incidere il brano non sapeva in che modo sarebbe stata usata o di cosa parlasse: "David Benioff e D.B. Weiss non ci hanno detto nulla delle scene, di cosa sarebbe accaduto nell'episodio. Non sapevamo nemmeno il titolo della puntata. Era tutto così top secret e avvolto dal segreto!".

L'artista ha inoltre ammesso che se avesse saputo la vera storia alla base della canzone avrebbe forse realizzato un arrangiamento maggiormente drammatico: "Avrei potuto, come faccio alle volte, esagerare. Quindi sono felice che all'epoca non sapessi nulla, ma sono contenta di essere a conoscenza ora del suo significato".

I due showrunner le avevano mandato il file di una breve melodia, poi sviluppata in una partitura in collaborazione con Thomas Bartlett, e Florence ha raccontato: "Le note sembravano un brano celtico, ho pensato fosse davvero splendido".

La cantante ha inoltre ricordato come, in occasione della seconda stagione, avesse rifiutato di incidere una propria versione del brano Le piogge di Castamere: "Non mi ricordo molto di quel periodo. Sono felice che mi abbiano di nuovo contattata. Sono rimasta davvero colpita dalla possibilità di far parte dell'ultima stagione, di essere l'ultima cantante. E sono grata perché ho potuto essere maggiormente presente per celebrare il finale della serie".

