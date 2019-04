Il Trono di Spade 8x01, gli spettatori mandano in tilt HBO e Hulu

Il momento è arrivato, Il Trono di Spade 8x01 è finalmente andato in onda ma i troppi spettatori che aspettavano questi primi 60 minuti da due anni hanno dovuto aspettare un po' di più: HBO e Hulu sono andate in tilt per il numero eccessivo di utenti.

Il sito Down Detector ha riferito che HBO GO ha cominciato a dare problemi intorno alle 20:25, ora americana, proprio pochi minuti prima che cominciasse la puntata 8x01 de Il trono di spade. HBO e Hulu non hanno ancora comunicato quale fosse il numero di utenti connessi alle piattaforme, ma si stima che fosse superiore ai 16,5 milioni che avevano seguito il finale della stagione 7.

Naturalmente le reazioni dei fan non si sono fatte di certo attendere. C'è stato chi ha riciclato la camminata della vergogna di Cersei come "suggerimento" per Hulu ed HBO, chi ha espresso tutta la propria delusione con meme o emoji e chi, ancora, ha manifestato l'ansia incontenibile a pochissimi minuti dalla messa in onda.

Can’t watch #GameofThrones because #Hulu is down. 🤦🏻‍♀️ I only added HBO for this very moment... pic.twitter.com/mPTDro9PLP — Elizabeth Hunt (@lizhuntofficial) 15 aprile 2019

good job HBO, servers down few minutes after premier. Nothing learned from last year pic.twitter.com/H5SCEtw4Qs — Den (@lGSMl) 15 aprile 2019

My HBO GO is down... kill me — Kriss Dantalion Gremory (@DismalEmper0r) 15 aprile 2019

La stagione finale de Il Trono di Spade ha debuttato su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dalle 3 della scorsa notte (in lingua originale con sottotitoli in italiano). Dalle prime ore del mattino di oggi 15 aprile è anche on demand e sarà riproposto nella prima serata su Sky Atlantic. Dal 22 aprile andrà on air la versione doppiata in italiano. Disponibili on demand anche le 7 stagioni precedenti.

