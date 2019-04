Il Trono di Spade 8x01 è l'episodio più twittato di sempre!

Il Trono di Spade 8 è tornato e l'Internet è impazzito: su Twitter il primo episodio dell'ottava stagione è stato il più twittato di sempre!

Se ancora non avete visto la puntata - ne abbiamo parlato nella nostra recensione de Il Trono di Spade 8x01 la seguente news conterrà alcuni piccoli spoiler, attenzione! Il primo episodio dell'ultima stagione de Il trono di spade andato in onda ieri sera è stata la puntata più twittata in assoluto, con oltre 5 milioni di tweet. Ma ci potrebbe ancora essere qualcuno che non ha visto la puntata e Twitter svela come evitare gli spoiler: il social, infatti, ha creato uno strumento anti-spoiler che garantisce agli appassionati di serie TV e di film di non sapere in anticipo tutti i dettagli dei programmi preferiti.

Al fine di ottenere la migliore esperienza su Twitter è infatti possibile utilizzare la funzione "Muto". Questo strumento permette di disattivare account, parole chiave e hashtag per evitare spoiler. Non c'è niente di peggio che scoprire tramite altri come il film o la puntata preferita finisce prima di poterlo vedere. Nella serata di ieri - per la messa in onda americana - l'intera Top10 Trend di Twitter è stata dominata dalla serie HBO.

I tre momenti più twittati sono stati quello in cui Sam rivela la verità sui genitori di Jon Snow, l'inizio dell'episodio e la scena in cui Jon Snow cavalca Rhaegal. I personaggi più twittati, in ordine, sono stati Bran, Jon Snow, Daenerys, Sansa e Cersei. Anche i vip ovviamente sono stati catturati dal ritorno de Il Trono di Spade:

Have a very important date with my couch tonight... excited is an understatement!!!!!! #GameofThrones #MotherofDragons pic.twitter.com/sRnmS8TMsX — Reese Witherspoon (@ReeseW) April 15, 2019

“For it to end, it must f%*king BEGIN!” - James R.R. Fallon #GameOfThrones pic.twitter.com/i0kyi5hPje — jimmy fallon (@jimmyfallon) April 15, 2019

Il post più ritwittato a tema Game of Thrones è stato questo: