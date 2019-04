Il Trono di Spade 8: Sophie Turner e Maisie Williams, sexy e complici sul red carpet

Le star de Il Trono di Spade 8, Maisie Williams e Sophie Turner si divertono ad ammiccare ai loro fan, giocando a fare le sexy: alla premiere dell'ottava stagione della serie HBO, hanno dimostrato ancora una volta di esesre molto amiche, ma soprattutto complici anche sul red carpet e soprattutto davanti ai fotografi.

Maisie Williams e Sophie Turner alla premiere de Il Trono di Spade 8

Maisie Williams e Sophie Turner sono praticamente cresciute sul set de Il Trono di Spade e nelle ultime settimane hanno voluto celebrare anche la loro amicizia oltre alla fine della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin. D'altra parte, se per tutti i protagonisti de Il Trono di Spade questo finale rappresenta anche la conclusione di un capitolo importante della loro vita e carriera, si può soltanto immaginare cosa significhi per due attrici giovanissime e praticamente coetanee (Maisie compirà 21 anni tra qualche giorno, mentre Sophie ne ha fatti 23 a febbraio). Crescere significa anche prendere consapevolezza della propria sensualità e le due attrici spesso si divertono a far impazzire fan e addetti ai lavori manifestando una complicità che sembra andare oltre il semplice rapporto di amicizia. Ecco le loro foto sul red carpet della premiere de Il Trono di Spade 8!

Come si può vedere dalle foto Maisie ha cambiato di nuovo colore dei capelli e dal rosa confetto è passata al lilla. Di recente Maisie Williams e Sophie Turner hanno posato per il magazine Rolling Stone e nell'intervista che accompagnava il photoshoot hanno parlato anche del loro rapporto con la sessualità e dell'educazione sessuale e sentimentale maturata proprio sul set de Il trono di Spade.

La nuova stagione della serie HBO - qui trovate tutti gli spoiler su Il Trono di Spade 8 - è attesa sugli schermi televisivi di tutto il mondo, a quasi tre anni dalla settima stagione, e la vedremo dal 14 aprile su HBO e in Italia su Sky Atlantic.