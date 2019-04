Il Trono di Spade 8: i primi secondi della sigla leaked svelano le nuove ambientazioni!

Il Trono di Spade 8 è alle porte e un piccolo leak sfuggito dopo la première di New York ci porta alla scoperta di uno degli elementi più importanti della serie: la sigla. Perchè negli anni, come sappiamo, sono stati i secondi iniziali di ogni puntata a svelare per primi qualcosa di nuovo e mutevole sulla stagione in corso: le ambientazioni.

La premessa è d'obbligo in questi casi: si tratta di spoiler! E non venite a prendervela con noi, ma accusate direttamente Carice van Houten, l'interprete di Melisandre, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato gli attimi iniziali della nuova sigla de Il trono di spade.

15 seconds of the intro's new look from Carice van Houten's Instagram story from r/gameofthrones

Impossibile non notare subito la presenza della Barriera, location che avevamo lasciato, alla fine della stagione 7, nelle grinfie del Re della Notte e della sua nuova arma volante. Ebbene, nei credits d'apertura è chiaramente visibile l'enorme varco aperto dal leader degli Estranei, ma ancora più spaventosa è la valanga di neve e ghiaccio che circonda Last Hearth, fortezza di casa Umber. L'imponente castello si trova parecchio più a Nord rispetto alla dimora degli Stark e, fino a questo momento non è mai stato direttamente mostrato nella serie. Cosa significa, dunque, l'indugiare della grafica su Last Hearth? Probabilmente vedremo, nella prima puntata, Tormund e Beric Dondarrion cercare soccorso proprio nella fortezza di casa Humber, ma il presentimento, trattandosi del Trono, è un altro: che gli Umber e tutti gli abitanti di Last Hearth potrebbero essere le prime vittime esemplari dell'orda di Estranei, ora che la Barriera non può più separare i vivi dai morti.

Online è poi spuntato anche un secondo leak della sigla e i fotogrammi, questa volta, ci portano direttamente ad Approdo del Re. L'ambientazione in questione è Red Keep, la fortezza attuale residenza della terribile Cersei Lannister. A differenza di quanto successo per Last Hearth, questa volta la grafica ci porta nel ventre del palazzo, nella sua parte più nascosta: la Fossa del Drago, tomba del teschio di Meraxes. Possiamo supporre, dunque, che proprio nella Fossa del Drago accadrà qualcosa di molto importante, ma non è nulla che al momento ci sia concesso sapere.

Se filtra video donde se puede apreciar nueva intro de Game Of Thrones #GotPremiereNYC #JuegoDeTronos pic.twitter.com/0tQ72UQti5 — TJJ (@TJJ_83) 4 aprile 2019

Conosceremo la fine dei nostri personaggi preferiti, da Daenerys a Cersei, solo a partire dal 14 aprile, quando lo show dei record debutterà con la sua ottava e ultima stagione su HBO e, in Italia, in contemporanea e in lingua originale con sottotitoli, su Sky Atlantic HD. Per la versione doppiata del Trono di Spade 8, invece, bisognerà aspettare un po' di più.