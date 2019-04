Il Trono di Spade 8: la sigla d'apertura ricreata con i biscotti Oreo!

Non ci sarà mai sigla più dolce per Il Trono di Spade 8 che quella ricostruita con i biscotti Oreo. La partnership tra la serie HBO e la Mondelēz International, azienda produttrice dei celebri dolcetti, era stata già annunciata nelle scorse settimane ma la clip ha ufficializzato il giorno in cui comincerà la distribuzione dei biscotti realizzati per lo show in tutti gli store USA.

Potreste mai immaginare fine più splendida e golosa per Westeros che annegata in un mare di crema al latte? È quello che hanno fatto i creativi della Elastic , l'agenzia che da 8 stagioni realizza la sigla de Il Trono di Spade, annunciando che gli Oreo con lo stemma dei draghi stanno finalmente arrivando. Torri, ponti e palazzi di pasta frolla al cioccolato per cui sono stati necessari ben 2.750 biscotti e svariati litri di crema, ma alla fine il risultato, che potete vedere con i vostri occhi nel video, è strabiliante e alquanto invitante.

I biscotti Oreo del Trono di Spade saranno prodotti in edizione limitata nel periodo di trasmissione dello show HBO. La particolarità sono i loghi della casate Lannister, Targaryen, Stark e del Re della Notte in rilievo sui biscotti al cioccolato, la dolcezza e la bontà saranno quelle di sempre.

Gli Oreo speciali saranno in vendita a partire dall'8 aprile negli Stati Uniti, ma non è escluso il loro arrivo anche sul mercato europeo.

Il trono di spade invece, una delle serie TV più attese del 2019, arriverà in tutto il mondo, con la sua ottava e ultima stagione, a partire dal 14 aprile. In Italia le 6 puntate saranno trasmesse da Sky Atlantic HD.