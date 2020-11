Il Trono di Spade 8: tutte le reazioni del cast al finale della serie

Più di un anno fa Il Trono Di Spade 8 giungeva a conclusione dopo ben otto stagioni, generando ogni tipo di reazioni da parte degli spettatori. Critica e pubblico hanno avuto davvero parecchio da dire sull'ultimo episodio, ma quali sono state le reazioni del cast al finale?

Questa sera è Rai 4 a fare da teatro all'episodio de Il Trono di Spade 8x06 The Iron Throne. Tuttavia, sono davvero in pochi coloro che ancora non conoscono le sorti dei Sette Regni e dei loro abitanti, e siamo certi che almeno una volta vi sarà capitato di leggere della rabbia di una nutrita fetta di fan (ma anche della critica) per come è stata gestita non solo la puntata finale, ma in generale l'intera ottava stagione, tanto da avviare petizioni su petizioni per far rigirare il tutto dalla produzione.

Ma se conosciamo benissimo i sentimenti degli spettatori, il discorso si complica quando si chiama in causa il cast della serie. Certo, direte voi... mica possono parlarne male! Eppure, non è proprio così. Kit Harington, Emilia Clarke e compagni hanno delle opinioni sicuramente complesse al riguardo.

Il trono di spade: Kit Harington e Jacob Anderson in un'immagine del finale di serie, The Iron Trhone

Kit Harington, ad esempio, come ricorda anche il sito Insider, aveva inizialmente definito il finale "deludente", per poi farsi una sonora risata e continuare ducendo che sarebbe stato "epico"... Insomma, una delle due. In seguito l'interprete di Jon Snow è tornato sull'argomento affermando che, sebbene sapesse che l'episodio sarebbe stato "divisivo" per i fan, questo non ha peccato certo di incoerenza.

"Se ripensate alla storia di Daenerys, ha commesso degli atti terribili fin dall'inizio [...] È stata una progressione. Quindi al pubblico dobbiamo dire: 'State negando l'evidenza per quanto riguarda Daenerys. Sapevate che c'era qualcosa che non andava, ma avete comunque tifato per lei".

E in merito all'intera stagione: "Credo che qualsiasi cosa pensino dell'ultima stagione, e non intendo essere meschino nei confronti della critica... Ma i critici spendono quanto, mezz'ora per scrivere una recensione su un'intera stagione, e la giudicano. Nella mia testa sapete cosa possono fare con i loro giudizi? Perché so quanto lavoro c'è dietro la realizzazione di questo show e di questa stagione".

Il trono di spade: un primo piano di Sophie Turner nel quarto episodio, stagione 8

Un simile sentimento, in effetti, lo ha espresso anche Sophie Turner. Oltre a dirsi perfettamente soddisfatta del destino del suo personaggio ("Il Nord è l'unico posto in cui Sansa si sia mai sentita davvero al sicuro. Ed è quello che è più adatta per regnare") e di quello di Bran ("È l'unica persona che è a conoscenza di tutto, quindi ha senso. Sembra proprio che possa essere un re incredibilmente giusto"), anche perché il suo finale ideale era vedere il trono distrutto - beh, è stato letteralmente squagliato da un drago, quindi... -, Sophie ha trovato la petizione una vera "mancanza di rispetto".

"Gli sceneggiatori, i registi... Così tante persone hanno lavorato davvero duramente per questa serie, e trovo una mancanza di rispetto il fatto che le persone ne parlino male solo perché non è andata come volevano loro".

Il trono di spade: l'attrice Gwendoline Christie in una scena del season finale

E a proposito di Bran sapevate che Gwendoline Christie a.k.a. Brienne di Tarth aveva predetto la sua "salita al trono" già nel 2017?

"Sono stata così contenta di vedere che Bran avrebbe regnato su Westeros perché adoro l'idea che a governare si ritrovi qualcuno che non sia interessato al potere o che non abbia ambizioni politiche o economiche... E che sia stato uno dei candidati meno probabili a spuntarla. È uno dei miei temi preferiti dello show, quando le persone più improbabili riescono a trionfare".

Il trono di spade: Isaac Hempstead Wright alla première della sesta stagione

Qualcosa che, a quanto pare, ha trovato anche il favore di Isaac Hempstead Wright, ovvero Bran in persona: "Ho trovato straordinario l'arco di crescita del mio personaggio, dal ritrovarsi ad essere vulnerabile e totalmente dipendente dagli altri per arrivare a diventare la persona che ha in mano le chiavi per comprendere il mondo".

E poi "Bran come nuovo sovrano è una vittoria per coloro che di solito sono costretti a rimanere ai margini rispetto a chi è più rumoroso e reazionario".

Il trono di spade: Daenerys, Regina delle "ceneri" di fronte al suo esercito nel finale di serie

Emilia Clarke, invece, ha confessato di essere rimasta inizialmente sbigottita dal finale de Il Trono di Spade 8, ma ha compreso comunque che quello sarebbe stato il percorso di Daenerys "Era arrivata a un punto di non ritorno. Aveva già ucciso così tante persone" ha raccontato a EW!. Per questo, l'attrice sapeva come sarebbe andata a finire per lei "Ho pensato 'Morirà, non è vero?'. E in quel senso, è stata una fine davvero bella e commovente per lei" anche se si è detta piuttosto contrariata del fatto che "Jon Snow non ha subito alcuna vera conseguenza. Ha commesso un assassinio e non è successo praticamente niente".

Anche per questo accettarlo non è stato semplice... E Jason Momoa, interprete di Khal Drogo, non lo ha mica fatto.

Il Trono di Spade 8: l'attrice Lena Headey in una foto della serie

Anche Lena Headey non è sembrata particolarmente soddisfatta della fine che ha fatto la sua Cersei, nonostante abbia ammesso di aver poi cambiato idea in seguito: "Avrei voluto una morte migliore [...] Volevo che avesse un ultimo scontro con qualcuno" (e, se è per questo, anche Maisie Williams avrebbe voluto che ci fosse un ultimo scontro per Cersei... Uno nel quale Arya la faceva fuori!). Ma "più ne discutevamo, e più mi sembrava un finale perfetto per lei. [Cersei e Jaime] sono venuti al mondo insieme, e ora lo lasciano insieme. È forse la prima volta che Cersei abbia trovato pace".

Papà Tywin però sembrerebbe esserne rimasto abbastanza confuso...

"Ero confuso. [...] Arriviamo alla fine, il grande finale, tutti riuniti e penso... 'Mmh ok'" ha rivelato a Good Morning Britain.

"C'è Arya che se na da qualche parte in crociera; il povero Jon se ne torna al Nord oltre la Barriera; e poi c'è Tyrion. E tutte le persone rimaste in vita che stanno lì, seduti al tavolo, come per dire 'Quindi ora che facciamo, prendiamo una tazza di the?'. E io ho pensato 'Ah, non lo so'". Certo, poi lui avrebbe voluto Tyrion sul trono... Peter Dinklage, invece, sta a posto così, grazie tante ("È stata chiusa in maniera brillante, meglio di come immaginassi. E al mio personaggio è stata data un'ottima conclusione".

Tra le altre reazioni del cast al finale de Il Trono di Spade 8 Nikolaj Coster-Waldau, ha ammesso che si è andati effettivamente un po' di fretta ("Eravamo abituati ad avere più episodi per arrivare al punto, mentre qui, all'improvviso, accade tutto così velocemente"), ognuno, alla fine, cercava qualcosa di diverso dal finale. Ma per lui, come si è conclusa, almeno per Jaime, ha perfettamente senso: "Credo sia stato perfetto per lui andarsene tra le braccia di Cersei. Per me aveva senso, ma è solo la mia opinione".

Insomma, ognuno l'ha presa a modo suo (e poi c'è chi, come Richard Madden, non ha nemmeno ancora visto l'episodio), ma una cosa è certa: de Il Trono di Spade 8 si continuerà ancora a parlare a lungo.

"Ciò che è morto non muoia mai".