Il Trono di Spade 8: i protagonisti sono tutti morti nel nuovo poster

Il Trono di Spade 8 sta ormai per arrivare e il poster inedito non regala certo pensieri positivi ai tanti fan in attesa: l'immagine mostra infatti i protagonisti, tutti morti, posizionati in modo da formare l'iconico trono.

HBO, condividendo online la locandina, ha sottolineato che si è svolta una guerra che, ovviamente, sarà quella che andrà in scena a Grande Inverno e vedrà Jon Snow, gli Stark, Daenerys, Jamie, Sam, Tyrion, Jorah e molti altri protagonisti affrontare gli Estranei.

Poche ore fa era stato inoltre condiviso online un video promozionale in cui si mostravano gli oggetti lasciati sul campo di battaglia e, anche in quel caso, i produttori sono stati ben attenti a non svelare l'identità delle reali vittime, inserendo dei riferimenti a ognuno dei personaggi principali dello show tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin.

Il Trono di Spade 8: ciò che resta della battaglia nel nuovo promo

Ecco il poster:

Il Trono di Spade 8: un nuovo poster degli episodi inediti

I membri del cast de Il trono di spade, in questi mesi, stanno inoltre mantenendo il segreto con estrema attenzione e la loro fatica nel non rivelare spoiler dovrà durare ancora piuttosto a lungo per evitare di rovinare la visione agli spettatori.

L'ottava e ultima stagione dello show sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.