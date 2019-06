Il Trono di Spade 8 poteva mostrare i metalupi coinvolti nella battaglia a Grande Inverno!

Il Trono di Spade 8 avrebbe potuto mostrare una scena di battaglia con coinvolti ben 50 metalupi! Il regista Miguel Sapochnik, intervenendo al podcast Filmmaker Toolkit, ha rivelato l'interessante dettaglio relativo alla puntata The Long Night, l'epico scontro con l'esercito del Re della Notte.

Sapochnik ha parlato della puntata La lunga notte dell'ultima stagione della serie Il trono di spade ambientata a Grande Inverno raccontando: "C'erano molte cose che sono accadute e che le persone sarebbero state così felici se fossero accadute. Un attacco di metalupi e altre cose folli". Parlando dei fedeli amici a quattro zampe della famiglia Stark, il filmaker ha rivelato: "A un certo punto pensi '50 metalupi che attaccano il drago "non morto" non è una cosa buona da realizzare'".

La sequenza è stata infatti eliminata dai progetti perché avrebbe richiesto un importante uso degli effetti digitali e, probabilmente, perché nella serie non si è affrontato con particolare attenzione il dettaglio riguardante il destino di Nymeria.

Tra le pagine dei romanzi scritti da George R.R. Martin il metalupo di Arya viene seguito nei suoi spostamenti e nel corso degli anni il suo branco diventa molto numeroso, elemento che avrebbe avuto senso nell'ottica della battaglia. Nell'adattamento per il piccolo schermo, invece, si è mostrato brevemente l'incontro tra la giovane Stark e l'amica che aveva allontanato nella prima stagione per salvarla. Gli autori forse hanno saputo dallo scrittore che tra le pagine i metalupi saranno coinvolti nella battaglia, tuttavia la trasposizione televisiva non è sembrata particolarmente adatta allo show. Martin, non ha ancora ultimato la stesura dei suoi romanzi, quindi non resta che attendere - probabilmente a lungo - prima di scoprire se questo passaggio della storia sarà presente tra le pagine.

