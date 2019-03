Il trono di spade 8: Maisie Williams, la sua reazione al trailer

Il ritorno della serie Il Trono di Spade è ancora più atteso dopo la diffusione online del trailer e Maisie Williams ha condiviso la sua reazione al primo video promozionale dell'ottava stagione condiviso online.

L'interprete di Arya Stark, mostrata nel video ferita e in fuga probabilmente durante la battaglia che avverrà a Grande Inverno, ha semplicemente scritto, enfatizzando tutta la sua emozione: "Sto fottutamente piangendo. O mio dio, sono così eccitata".

https://t.co/pVli8RypVB BITCH AM FICKING CRYING OMH MY GOD SO EXCITE D — Maisie Williams (@Maisie_Williams) March 5, 2019

Il trono di spade si concluderà con i sei episodi dell'ottava stagione che andranno in onda su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, e in streaming su NOW TV, a partire dal 14 aprile.

Le puntate, come mostrato dal primo trailer ufficiale, conterranno un'epica battaglia che vedrà l'Esercito dei Morti attaccare Grande Inverno, dove i protagonisti affronteranno questa terribile minaccia con la speranza di salvare l'umanità.

Arya, il personaggio interpretato da Maisie Williams, potrebbe forse avere un lieto fine: la moglie dello scrittore George R.R. Martin ama talmente tanto la giovane Stark da minacciare il divorzio se morirà. Il capitolo finale della saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco non è però ancora stato pubblicato e quindi non è possibile sapere quali elementi saranno diversi tra le pagine rispetto agli eventi raccontati sul piccolo schermo.