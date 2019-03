Il Trono di Spade 8, Lena Headey e il video dell'ananas: Cersei è scioccata!

Il trono di spade 8 avrà un finale scioccante? Mai quanto il video dell'ananas condiviso da Lena Headey e da milioni di persone che nelle ultime ore sono rimaste spiazzate da quello che si vede nel filmato, che è diventato immediatamente virale ed è stato accolto come una vera e propria rivelazione!

Nel video condiviso da Lena Headey sul suo profilo Instagram si vede qualcuno che pilucca un ananas nella maniera più semplice possibile, ovvero staccando i pezzi del frutto dopo averne tagliato la sommità. Il tutto senza sporcare, senza inutili spargimenti di succo e soprattutto senza l'ausilio di attrezzi come taglia ananas, coltelli e altre armi, ma semplicemente staccando le "placchette" una ad una, dalla scorza dell'ananas, con le dita.

Ci si potrebbe cimentare quasi in un "m'ama non m'ama" esotico, a giudicare dalla semplicità con cui il video condiviso da Dennis Naghizadeh su Twitter illustra come mangiare l'ananas, peccato che qualcuno abbia provato a seguire le istruzioni e abbia condiviso un altro video a dimostrazione che non è affatto semplice come sembra. In ogni caso anche l'attrice de Il trono di spade, come tanti è rimasta sorpresa dal video, tanto che l'ha condiviso con i suoi followers, che sono rimasti altrettanto spiazzati.

Tornando a Il trono di spade, Lena Headey tornerà nel cast dell'ottava stagione, ovviamente con il ruolo di Cersei Lannister, insieme alle star della serie, Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams e Peter Dinklage. Pochi dettagli sulla stagione finale - qui potete leggere il nostro commento al trailer de Il Trono di Spade 8 che è uscito qualche giorno fa - per sapere quello che ci aspetta dovremo attendere il 14 aprile, giorno in cui - finalmente! - andranno in onda i nuovi episodi, su HBO e ovviamente su SkyAtlantic per il pubblico italiano.