Il Trono di Spade 8: in arrivo nuove morti importanti?

Il Trono di Spade 8 ha appena portato in scena la battaglia di Grande Inverno, tuttavia in futuro potrebbero esserci nuove morti importanti.

A sostegno della teoria ci sarebbe anche un tweet condiviso dalla pagina ufficiale della serie sui social media, oltre alle dichiarazioni dei protagonisti.

Nella terza puntata dell'ottava stagione della serie Il trono di spade si è assistito a numerose uscite di scena, tra cui quella del Re della Notte, di Beric, Lyanna e Jorah.

Su Twitter è però apparso un messaggio che sta preoccupando i fan: "Valar Morghulis", ovvero "Tutti gli uomini devono morire".

Valar Morghulis. — Game of Thrones (@GameOfThrones) May 3, 2019

Il numero di morti potrebbe quindi salire già dalla puntata in onda domenica sera in cui i protagonisti torneranno ad Approdo del Re. Emilia Clarke ha inoltre svelato che il quinto episodio sarà particolarmente spettacolare e folle. Per ora non resta però che attendere prima di scoprire ciò che accadrà prima che venga scritta la parola fine sulla storia tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Dopo l'epica battaglia avvenuta a Grande Inverno - di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x03 - nel prossimo episodio gli eventi si sposteranno nuovamente ad Approdo del Re, come anticipa il video promozionale.