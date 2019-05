Il Trono di Spade 8x06: Gwendoline Christie aveva indovinato il finale 2 anni fa!

Il Trono di Spade 8x06 ha concluso la storia della lotta per il potere a Westeros e Gwendoline Christie aveva predetto un importante dettaglio del finale ben due anni fa, durante la promozione degli episodi della settima stagione.

L'interprete di Brienne era apparsa insieme al suo amico e collega Nikolaj Coster-Waldau in un'intervista condotta da Mario Lopez e aveva indovinato uno degli elementi forse più inaspettati della conclusione della storia tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

Lopez aveva infatti chiesto ai due attori su chi avrebbero scommesso pensando a una possibile conquista del trono nella puntata finale de Il trono di spade, di cui potete leggere la nostra recensione. L'interprete di Jaime aveva dichiarato che probabilmente Daenerys o il Re della Notte avrebbero potuto ottenere la vittoria. Gwendoline Christie però aveva sottolineato: "Ma non pensi che sarà qualcuno meno al centro dell'azione, non ti sembra che quelle sarebbero le scelte ovvie? Ciò che sappiamo dello show è che ti sorprende costantemente, quindi mi chiedo se non possa essere Bran".

L'attrice aveva proseguito: "Semplicemente perché continuiamo a vedere il mondo dalla sua prospettiva. Continuiamo a vedere le visioni". Nikolaj non era affatto convinto: "Il Corvo a Tre Occhi come re... No, non ha senso. Perché starebbe già pianificando il futuro, sta vedendo il futuro e il passato, quindi...".

L'interprete di Brienne era però convinta della sua idea: "Ma come sappiamo se siamo nel presente nella storia? La storia potrebbe non essere necessariamente nell'ordine cronologico".

Coster-Waldau aveva continuato a non essere convinto: "Se fosse reale il Corvo a Tre Occhi allora avrebbe permesso che Jaime lo spingesse fuori dalla finestra?".

Gwendoline aveva quindi replicato, con incredibile convinzione e senza sapere che la sua previsione si sarebbe rivelata corretta: "Sì!".

