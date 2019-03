Il Trono di Spade 8: George R.R. Martin non sa nulla (o quasi) sulla stagione finale

Marica Lancellotti

La cortina di segretezza che circonda Il Trono di Spade 8 non è impenetrabile solo per i fan dello show HBO ma anche per il suo autore, George R.R. Martin, che, stando alle sue parole in un'intervista recente, non conosce nulla sulla stagione finale della serie tv.

"You know nothing, George" insomma, anche se, naturalmente, le virgolette intorno a quel "nulla" sono d'obbligo. Eppure Martin potrebbe saperne quanto noi: conosce uno per uno i personaggi che sono giunti alla resa dei conti negli ultimi episodi de Il Trono di Spade, li ha inventati lui, ma può solo ipotizzare, come un redditor qualunque, chi morirà e chi no. Durante un'intervista con Entertainment Weekly infatti, George R.R. Martin ha raccontato: "Non ho letto le sceneggiature dell'ultima stagione e non ho neppure visitato il set". Certo, quella di Martin è stata una libera scelta: come aveva già raccontato, i due showrunner Benioff e Weiss l'hanno invitato spesso in Irlanda del Nord e gli hanno anche proposto di partecipare a una delle 6 puntate finali con un cameo, ma l'autore ha preferito porre davanti a ogni altro impegno la stesura di The Winds of Winter, il sesto romanzo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

"Conosco qualcosa ma ci sono intere storyline di personaggi minori che sono state completamente inventate da loro" ha dichiarato George Martin. "Naturalmente lo show ha superato i libri diversi anni fa, potrebbero esserci importanti discrepanze con i prossimi romanzi". Prossimi? Certo, perchè l'autore non ha in cantiere (da ormai 8 anni!) solo The Winds of Winter, ma anche un settimo romanzo che dovrebbe chiudere l'intera saga, A Dream of Spring. Senza contare che è anche nuovamente impegnato con HBO: nonostante abbia smesso di collaborare con David Benioff e David Weiss dopo la quarta stagione de Il trono di spade, Martin ha accettato di essere tra i produttori, oltre che consulente, della serie prequel del Trono, il cui episodio pilota sarà girato durante la prossima estate. Così, quando il 14 aprile HBO e Sky Atlantic - in Italia - manderanno in onda la prima delle 6 puntate del Trono di Spade 8, davanti alla TV, a mangiar le mani per la curiosità, ci sarà anche uno spettatore in più. E non uno qualunque, proprio il papà di tutto questo: George R.R. Martin.