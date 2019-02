Il Trono di Spade 8: George R.R. Martin ha rifiutato di apparire in un cameo

Marica Lancellotti

George R.R. Martin ha avuto la possibilità di apparire in un cameo ne Il Trono di Spade 8 e ha deciso di rinunciare. Gli showrunner David Benioff e Dan Weiss hanno chiesto spesso all'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di raggiungerli nell'Irlanda del Nord ma lui ha detto no e il motivo, che ci crediate o no, è The Winds of Winter.

George R.R. Martin ha raccontato a Entertainment Weekly: "David e Dan mi hanno invitato a fare un cameo in uno degli episodi finali, e sono stato tentato di farlo. Ma ho pensato che solo per un cameo avrei perso davvero troppo tempo perchè poi sarei dovuto tornare indietro da Belfast". E dunque ha detto no a una delle serie più attese dell'anno, a qualcosa per cui chiunque avrebbe fatto carte false, ma l'ha fatto per un'ottima ragione e, ci piace pensare, anche per i suoi fan (e per il suo editore!), che aspettano il sesto romanzo delle Cronache ormai da 8 anni: poter continuare a lavorare al suo libro senza perdere altro tempo. Tanto più che, oltre a dover poi anche concludere la saga letteraria con il settimo romanzo, A Dream of Spring, Martin è attualmente impegnato con la serie prequel de Il trono di spade, il cui episodio pilota sarà girato durante la prossima estate, poco dopo la conclusione dell'ultima stagione della serie madre (che comincerà il 14 aprile).

D'altronde è stato Martin stesso a ricordare come il suo ultimo cameo nello show di HBO non abbia portato propriamente fortuna: "C'è stato un mio cameo nel pilot originale che però è stato tagliato. Ero un ospite del matrimonio di Dany ma è stato quando era ancora interpretata da Tamzin Merchant, quindi tutto quello è stato buttato via. E poi è arrivata Emilia Clarke". Avete capito in quale pilot del Trono di Spade ha recitato Martin? Sì, proprio in quello disastroso ma così disastroso che aveva quasi convinto HBO a rinunciare a uno dei suoi più grandi successi, quello con uno script ancora inedito svelato solo pochi giorni fa.