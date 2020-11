Il Trono di Spade 8, Florence Welch non sapeva come avrebbero usato il suo brano nella serie

L'esibizione dei Florence + The Machine di un brano de Il Trono di Spade 8 nell'ottava stagione dello show è stata una gradita sorpresa per il pubblico, ma in un certo senso anche per la band.

Nel secondo episodio de Il Trono di Spade 8, a Florence Welch e il suo gruppo è toccato l'onere e l'onore di cantare "Jenny of Oldstones", un brano fondamentale nella narrazione dei libri e dello show, ma... Lei non sapeva nemmeno come e quando lo avrebbero usato.

"Ad essere onesti, sono così riservati quelli di Game of Thrones, che non ci avevano detto quali sarebbero state le immagini che avrebbero accompagnato la canzone" ha rivelato la cantante poco dopo la messa in onda americana dell'episodio, come segnalato anche da Vanity Fair "Non ci avevano detto cosa sarebbe accaduto nell'episodio, e nemmeno come fosse intitolato. È stato tutto estremamente top secret!".

Durante l'episodio "A Knight of the Seven Kingdoms", il brano è cantato da Podrick (Daniel Portman), dopo che Tyrion (Peter Dinklage) chiede se qualcuno vuol cantare qualcosa prima dell'imminente grande battaglia, mentre al suo termine, sentiamo la versione dei Florence + The Machine.

Le parole del brano fanno riferimento a una donna, delle danze, e dei fantasmi, e sembrano avere la funzione di presagire un destino poco felice per alcuni dei personaggi (in pieno stile Il Trono di Spade).

Ma Welch è contenta di non averlo saputo prima, perché forse si sarebbe lasciata prendere un po' troppo dalla situazione... "[Se mi avessero raccontato la vera storia dietro il brano] avrei detto 'C...o! Ci servono fanfare, e qualche drago...'. Probabilmente, avrei esagerato un po', come mi capita di fare in alcune occasioni. Quindi sono contenta che non mi sia stato detto nulla prima, ma mi fa piacere saperlo adesso!".

Tuttavia, l'aneddoto forse più divertente riguardo alla collaborazione del gruppo con la popolare serie tv vorrebbe un rifiuto da parte di Florence (che lei afferma in tutta onestà di non ricordare) di esibirsi con un altro iconico brano de Il Trono di Spade in una delle precedenti stagioni: The Rains of Castamere, cantata poi da The National.

"Credo fosse nel mio periodo 'più selvaggio'. Se devo essere sincera, ci sono parecchie cose di quegli anni che non ricordo con molta precisione... Non erp così coinvolta, o per meglio dire, così concentrata come lo sono ora. E sono contenta che mi abbiano contattato nuovamente, sono davvero toccata di far parte dell'ultima stagione, di essere l'ultima cantante, come anche di essere più 'presente' per potermelo godere rispetto ad allora, e poter celebrare la fine de Il trono di spade con più lucidità".