Il Trono di Spade 8 agli Emmy 2019: è polemica per il record di nomination "immeritate"

Il Trono di Spade 8 da record agli Emmy 2019 ma non senza qualche polemica, naturalmente. Non c'è dubbio, infatti, che la sorpresa più grande delle nomination siano state proprio le 32 candidature della serie HBO.

Il motivo è presto detto: l'ottava stagione de Il trono di spade non è piaciuta a tantissimi fan, ha ricevuto pesanti critiche anche da parte degli addetti ai lavori, ha scontentato addirittura alcuni attori del cast e, per quello che può valere, ha raccolto il 49% di pareri negativi su Rotten Tomatoes. Da qui, dunque, il senso di quasi sbigottimento di tanti fan di fronte a tutte quelle nomination. E se tutti sono d'accordo, per esempio, sui nomi di Emilia Clarke o di Kit Harington, a destare maggiore sorpresa è quella candidatura, che in tanti hanno definito non solo immeritata ma anche immotivata, ottenuta dal discusso episodio finale. Tra le 32 nomination infatti c'è anche quella che Benioff e Weiss hanno ottenuto per la migliore sceneggiatura di una serie drama candidando proprio l'ultimo episodio di stagione.

Emmy 2019, le nomination: Il Trono di Spade e Fleabag tra i favoriti

Tanti fan sono "scesi nelle piazze" dei social network per protestare vivamente contro questa decisione dell'Academy. Qualcuno, più pacato, si è detto in disaccordo non tanto per la candidatura in sè, quanto per l'episodio che l'ha ottenuta, preferendone un altro.

so you are telling me that the game of thrones season 8 finale was nominated for an emmy, but not the masterpiece that was “a knight of the seven kingdoms”.....a joke....a literal joke pic.twitter.com/sGuhrhZbLS — ben (@starkrings) 16 luglio 2019

Altri, forse firmatari della petizione che chiedeva a HBO di girare nuovamente l'ottava stagione del Trono, hanno appreso la notizia rimanendo senza parole, e c'è stato anche qualcuno di particolarmente "velenoso" che ha paragonato la possibile vittoria nella categoria del Trono di Spade a quella di Green Book agli Oscar.

The GoT Finale Was Nominated For An Emmy For Outstanding Writing (i mean... u already know how I feel about this 🤨) https://t.co/r2Z0gs5aOI — ellie schnitt (@holy_schnitt) 16 luglio 2019

tfw you realize we could have Green Book and the Game of Thrones finale winning a writing Oscar and #Emmy, respectively, this year pic.twitter.com/6DTiKRmsou — joyce eng (@joyceeng61) 16 luglio 2019

The Game of Thrones writers receiving their Emmy nomination for best writing for the season finale after screwing over the entire fan base #Emmys pic.twitter.com/95Fs4j0DOT — danielle carpenter 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧 (@DaniC887) 16 luglio 2019

Game of Thrones got 32 nominations in the #Emmys despite the underwhelming finale, okayish writing, Starbucks error, water bottle error, numerous plotholes.



Meanwhile Daniel and David pic.twitter.com/e8QFhuaC0n — Jagzzz💖 (@iamjagriti_) 16 luglio 2019

TFW Game of Thrones gets an Emmy nomination for their finale episode’s writing pic.twitter.com/JiGrCnXuUi — Alani Vargas (@alanimv) 16 luglio 2019

In generale, dunque, la decisione dell'Academy non ha incontrato i favori del pubblico da casa, che, se ha applaudito alle 11 nomination di Fleabag e alle candidature di un altro prodotto HBO tra i più amati dell'anno, Chernobyl, non ha ben capito quale strategia sia stata utilizzata verso una stagione piena di errori (che qualcuno si è anche preso la briga di elencare) e incongruenze, imperdonabili soprattutto se si parla della serie tv che in fatto di fama non ha pari nella storia.