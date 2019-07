Il Trono di Spade 8 agli Emmy 2019: Gwendoline Christie si è candidata da sola

Il Trono di Spade 8 agli Emmy 2019 ha ottenuto 32 nomination e tra queste c'è anche quella di Gwendoline Christie, l'amata Brienne, come migliore attrice non protagonista in una serie drama. Il suo caso, però, è alquanto particolare.

Sappiamo, infatti, che sono i network a presentare le candidature per la partecipazione di attori, attrici, serie tv come concorrenti per ciascuna categoria degli Emmy. HBO, in vista della cerimonia del 22 settembre, ha ricevuto ben 137 nomination, più di qualunque altra rete, praticamente sono state accettate quasi tutte le candidature presentate. Tra queste però mancavano quella di Gwendoline Christie, Alfie Allen (Theon Greyjoy) e Carice van Houten (Melisandre). Il caso però ha voluto che tutti e tre siano finiti tra i papabili vincitori nelle categorie dei migliori attrice e attore non protagonisti, e della migliore guest actress per una serie drama. Tutti e tre infatti, pur non sostenuti da HBO, hanno deciso di proporre da soli la propria candidatura.

A questo punto sorgerebbe una domanda: perchè il loro stesso network ha deciso di non sponsorizzarli? In realtà non c'è nessuna crisi tra HBO e il trio di interpreti, semplicemente ogni rete concorrente può proporre solo un certo numero di nominativi. Senza considerare che ciascuna candidatura ha un costo di 225 dollari. Di fronte alla preferenza del network per altri nomi, i tre attori hanno semplicemente deciso di pagare la quota di tasca propria e di nominarsi da soli, come ha riportato The Hollywood Reporter. In realtà, come puntualizza il magazine, non è inusuale che gli interpreti si candidino autonomamente: la cosa strana, in questo caso, è che l'Academy abbia scelto di ammetterli tutti e tre nella short list dei possibili vincitori.

E il dato ancora più "strano" riguarda le polemiche dei fan sul record di nomination per Il Trono di Spade 8: nonostante abbiano trovato anche qui di che lamentarsi, all'unanimità hanno applaudito al successo di Gwendoline Christie, che, dal canto suo, non è riuscita a trattenere l'immensa gioia per un traguardo meritato quanto insperato.