Il Trono di Spade 8, Emilia Clarke travestita da Jon Snow a New York: le reazioni della gente

Il Trono di Spade 8 si concluderà a maggio ed Emilia Clarke ha annunciato la possibilità di vedere il finale insieme a lei con un divertente video in cui appare in versione Jon Snow.

La star della serie Il Trono di Spade 8 Emilia Clarke si è travestita da Jon Snow in un divertente video realizzato a New York per sostenere una raccolta fondi.

L'attrice ha condiviso il filmato, sulla propria pagina Instagram, in cui si traveste e cammina per le strade della Grande Mela in versione Re del Nord, regalando dei momenti molto divertenti e reazioni imperdibili.

L'interprete di Daenerys viene mostrata mentre affronta una fan di The Walking Dead, spiega ad altri figuranti che lavora al Nord della Barriera e fa una tappa in un negozio di souvenir, dove si imbatte anche in alcune action figure molto speciali.

Emilia Clarke ha messo in palio sulla piattaforma di Omaze la possibilità di partecipare a una proiezione privata dell'ultimo episodio della serie Il trono di spade durante la quale risponderà alle domande sulla storia, regalerà aneddoti e poserà per alcune epiche foto ricordo.

Ecco il video:

Tutti i soldi raccolti su Omaze saranno destinati a SameYou, l'organizzazione benefica fondata dall'attrice per sostenere chi ha subito dei danni cerebrali e per contribuire alle ricerche condotte dallo Spaulding Rehabilitation Hospital di Boston, dove i medici sono alla ricerca di nuove terapie per aiutare nella riabilitazione i giovani che hanno affrontato delle emergenze come quelle superate da Emilia.

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic.

