Il trono di spade 8: la campagna donazione sangue discrimina i gay, è polemica

Il Trono di Spade è al centro delle polemiche a causa dell'iniziativa Bleed for the Throne, l'iniziativa che chiede ai fan di donare il proprio sangue alla Croce Rossa ricevendo in cambio dei gadget esclusivi e partecipando a un concorso che mette in palio un premio davvero esclusivo.

Gli spettatori gay e bisessuali, tuttavia, non possono partecipare alla donazione se hanno avuto dei rapporti sessuali nell'ultimo anno, come previsto dalle linee guide della Croce Rossa, portandoli a sostenere sui social media che si tratti di discriminazione.

While cool for GoT fans, a reminder that this whole initiative and contest discriminates against gay and bi men, who are still banned from donating blood for bigoted, discriminatory reasons. @RedCross @GameOfThrones https://t.co/1BR71muoSx — Jason C Grant (@jcharlesgrant) March 7, 2019

L'evento benefico Bleed for the Throne prenderà il via durante il SXSW Festival di Austin in programma dal 7 al 9 marzo, e i fan possono donare in altri punti di raccolta organizzati in 43 stati e in nove scuole fino al 12 marzo. I partecipanti potranno concorrere all'estrazione di un viaggio con destinazione l'anteprima mondiale dell'ottava stagione della serie Il trono di spade e riceveranno una maglietta a edizione limitata.

Dopo alcuni tweet in cui si sottolineava la possibile discriminazione a causa dell'impossibilità a partecipare da parte di una percentuale piuttosto alta dei fan, la Croce Rossa ha spiegato che le persone escluse possono partecipare ugualmente all'estrazione contattando il centro di raccolta dell'organizzazione, nonostante non fosse stato inizialmente specificato nel regolamento.

Il trono di spade si concluderà con i sei episodi dell'ottava stagione che andranno in onda su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, e in streaming su NOW TV, a partire dal 14 aprile.

Le puntate, come mostrato dal primo trailer ufficiale de Il Trono di Spade 8, conterranno un'epica battaglia che vedrà l'Esercito dei Morti attaccare Grande Inverno, dove i protagonisti affronteranno questa terribile minaccia con la speranza di salvare l'umanità.