Il Trono di Spade 8: ecco chi siederà sul trono per i bookmakers!

Marica Lancellotti

Quello di chi aspetta Il trono di spade è un copione che si ripete ormai da 8 stagioni: cominciano a trapelare foto dal set delle riprese, anche se attori e addetti ai lavori hanno le bocche cucite, e si va avanti così per mesi, fin quando HBO non decide di fare un piccolo annuncio, svelando che, per esempo, aprile 2019 è il mese designato per la messa in onda dell'ultima stagione.

Per fortuna nel frattempo a tenere compagnia ai fan ci sono teorie, più o meno azzardate, e uno dei culti nazionali inglesi: le scommesse. Quest'anno è toccato ai bookmakers della società OddsShark esprimersi sulla domanda da 100 milioni di dollari: chi siederà sul trono di spade? La risposta finale potrebbe sorprendere molti: Bran Stark. Ebbene sì, gli scommettitori più accaniti puntano tutto sull'unico figlio maschio rimasto in vita di Ned Stark. Che stacca di diverse posizioni anche le due sorelle Arya, quinta in classifica, e Sansa, solo settima.

Updated odds to be the ruler of Westeros at the end of Game of Thrones Season 8 (@BovadaOfficial):



Bran +130

Jon +500

Daenerys +600

The Night King +900

Arya +1000

Tyrion +1200

Sansa +1400

Gendry +1600

Samwell +2000

Cersei +2500

Jaime +4000

Davos +5000 — OddsShark (@OddsShark) 13 novembre 2018

In seconda e terza posizione ci sono naturalmente loro, Daenerys e Jon Snow, che, se alla fine della stagion 7 sembravano i favoriti, al momento forse non ispirano più tanta fiducia, e in fondo chi conosce Il trono di spade sa che deve aspettarsi sempre parecchie sorprese. Al quarto posto c'è il Re della Notte, segno che ci sono davvero tanti fan che ipotizzano un finale catastrofico per lo show, ma la sorpresa più grande di tutte è vedere la perfida Cersei Lannister e il fedele Jaime relegati alle posizioni 10 e 11, superati addirittura dal fratello minore Tyrion, che sarebbe un buon re ma non sembra neppure aspirare al trono.

Per conoscere la verità? Dovremo aspettare ancora molti mesi: aprile 2019 è vicino ma non vicinissimo.