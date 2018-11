Il Trono di Spade 8: in arrivo un'epica battaglia a Grande Inverno!

Il Trono di Spade tornerà sugli schermi televisivi nel 2019 con gli episodi della sua ultima stagione e ora i creatori David Benioff e D.B. Weiss hanno condiviso qualche nuovo dettaglio relativo a quello che possono attendersi gli spettatori dalle puntate inedite.

L'ottava stagione si aprirà a Grande Inverno con l'arrivo di Daenerys e del suo esercito e Sansa non accoglierà con particolare entusiasmo la notizia che Jon Snow ha deciso di unire le forze con la Madre dei Draghi.

Tra i momenti più attesi ci sarà un'epica battaglia che ha richiesto ben 55 giorni di lavorazione sul set. La regia è stata affidata a Miguel Sapochnik, impegnato poi per diverse settimane in studio per completare l'incredibile sequenza che Peter Dinklage definisce brutale e memorabile. La battaglia vedrà contrapposti l'armata dei Morti e alcuni personaggi dello show e dovrebbe svolgersi proprio a Grande Inverno. Per l'occasione le scenografie realizzate per la serie sono state ampliate costruendo torri, un cortile più ampio e molte stanze collegate tra loro. Lo scontro sarà mostrato da più punti di vista e Benioff ha dichiarato: "Avere una battaglia più grande non sembra molto eccitante, anzi sembra piuttosto noioso. Parte della nostra sfida e di quella di Miguel era di mantenerla coinvolgente. Abbiamo gettato le basi per questo momento fin dall'inizio e mostrerà gli esseri viventi contro i morti, non si può dare spazio a questo elemento con una sequenza di 12 minuti".

Weiss ha inoltre spiegato che le ultime sei puntate sono state ideate come una trilogia di film poi suddivisa in episodi, un po' come ha fatto Peter Jackson con Il signore degli anelli: "Quello è ciò a cui aspiriamo in un mondo perfetto. Concludiamo con un'epica storia fantasy, ma con il livello di conoscenza e coinvolgimento dei personaggi che abitualmente è impossibile avere in un film di due ore".