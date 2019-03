Il Trono di Spade 8: da cosa fugge Arya Stark nel trailer ufficiale?

Marica Lancellotti

Il Trono di Spade 8 ha finalmente svelato il primo trailer dell'ultima stagione: perchè Arya Stark fugge terrorizzata dalla cripta di Grande Inverno, si starà forse chiedendo chi di voi lo sta riguardando senza sosta da due giorni? Da cosa sta scappando? Un fantasma? Un Estraneo?

I fan de Il Trono di Spade hanno passato le ultime 24 ore a interrogarsi su Reddit su cosa possa aver spaventato così tanto un'assassina addestrata come il personaggio che Maisie Williams interpreta e la risposta, per ora, si trova a metà tra un fantasma e un White Walker, in effetti. Secondo una nuova teoria gli Estranei avrebbero trovato un modo per riportare in vita gli Stark morti e sepolti proprio nella cripta. Credete che sia troppo strano anche per uno show fantasy? Eppure potrebbe avere un senso, proprio in nome del materiale promozionale rilasciato fino a questo momento da HBO. Per esempio: in una brevissima clip si vedevano Jon Snow, Arya e Sansa Stark camminare nei sotterranei di Winterfell guardando i volti delle statue che rappresentano i morti della famiglia Stark. Che l'ultima stagione sarà piena di rimandi alla prima e ai suoi protagonisti, in primis Ned Stark, ce l'hanno detto, d'altronde, anche i poster ufficiali del Trono di Spade 8. Non solo riprendono la stessa iconografia, ma non è sfuggita a nessuno la posa di Jon Snow (Kit Harington) assiso in trono, così simile a quella dell'uomo che ha chiamato padre fin dall'infanzia.

Tanto è bastato evidentemente ad alcuni redditor per ipotizzare che Arya stia fuggendo terrorizzata di fronte ai cadaveri rianimati della sua famiglia: la vecchia Nan, il Maestro Luwin, Ned Stark, forse anche sua zia Lyanna, e magari sua madre Catelyn, che sarebbe anche il modo per introdurre nello show quella Lady Stoneheart presente, fin qui, solo nei libri. C'è un altro dettaglio importante: Arya potrebbe non essere terrorizzata dalla sua visione quanto da quello che sta per accadere. Per il Re della Notte, infatti, non ci sarebbe modo migliore per attaccare l'ultima roccaforte dei vivi, Winterfell, che dal suo interno, cominciando, appunto, con il creare un nuovo esercito di Estranei "arruolati" proprio nella cripta di casa Stark. Se la teoria venisse confermata, Arya avrebbe dunque visto materializzarsi davanti ai suoi occhi il pericolo dei White Walkers. La sequenza successiva del trailer, però, potrebbe suggerire che la ragazza abbia già trovato il modo per eliminare il problema: Arya pronuncia una frase con calma - "Conosco la Morte. Ha molte facce. Non vedo l'ora di vedere questa" - mentre rigira in mano quello che ha tutta l'aria di essere un pugnale di vetro di drago, arma in grado di uccidere un Estraneo.

Naturalmente questa teoria, all'apparenza abbastanza strampalata, ha solo un modo per essere confermata o meno: attendere il prossimo 14 aprile, giorno in cui Il trono di spade tornerà con le sue ultime 6 puntate su HBO (e in Italia su Sky Atlantic).