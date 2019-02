Il Trono di Spade 8: svelati i poster ufficiali!

Marica Lancellotti

Il Trono di Spade 8 è sempre più vicino e a ricordare ai fan che "l'inverno sta arrivando" ci ha pensato la HBO che via Twitter ha svelato 20 nuovi poster ufficiali, uno per ciascuno dei personaggi principali. Sempre nell'attesa che il network rilasci il primo vero trailer, nonostante il parere contrario dei Benioff e Weiss.

Ci sono i superstiti della famiglia Stark, Arya (Maisie Williams), Sansa (Sophie Turner) e Bran (Isaac Hempstead-Wright), i Lannister, Cersei (Lena Headey), Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) e Tyrion (Peter Dinklage). Ci sono naturalmente anche i due protagonisti più attesi, Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys (Emilia Clarke), oltre a Brienne (Gwendoline Christie), Theon, ser Davos.... e una ritrovata Melisandre (Carice van Houten), la cui presenza anche nell'ultima stagione sembra a questo punto confermata. Ultimo, ma non per importanza, è il Re della Notte, seduto, come tutti gli altri, sul trono di spade.

Ecco tutti i poster:

Per chi ha notato qualcosa di familiare: le pose dei 20 personaggi seduti sul trono imitano quelle di una delle prime campagne pubblicitarie realizzate per Il trono di spade nell'ormai lontano 2011, per la prima stagione dello show, quando Ned Stark era ancora il protagonista e il Re della Notte era poco più di una leggenda. L'immagine principale di quella campagna era proprio quella di uno stanco Ned, curvo sulla sua spada come a dover sopportare il fardello di un'enorme responsabilità. E non sembra un caso che sia Jon Snow, suo nipote, ad assumere una posa così simile alla sua, anche se meno "stanca". Dal teaser girato all'interno della cripta fino a questo poster, sembra ormai chiaro che l'ombra di Ned Stark sarà una "presenza" incombente per tutti i 6 episodi che compongono l'ultima stagione. Non è l'unica curiosità: nonostante alcuni fossero già stati rivelati da foto promozionali, i poster mostrano anche i nuovi costumi dei personaggi, tutti pronti alla guerra. Anche Sansa Stark, fasciata in un lungo abito scuro che sembra fatto di scaglie di drago.

Sicuramente la curiosità per la presenza di Melisandre, il desiderio di conoscere chi tra i tutti i contendenti riuscirà a sedere sul trono di spade non fanno altro che aumentare l'hype intorno a una delle serie tv più attese del 2019. Per fortuna manca davvero poco: il 14 aprile su Sky Atlantic ogni domanda comincerà a trovare risposte.