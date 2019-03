Il Trono di Spade 8: un albero genealogico svela i legami tra i personaggi

Il Trono di Spade 8 arriverà sugli schermi di tutto il mondo dal 14 aprile e online è stato condiviso un interessante albero genealogico che aiuterà gli spettatori a rinfrescarsi le idee riguardanti i legami tra i numerosi personaggi e le varie famiglie al centro della trama.

L'adattamento dei romanzi scritti da George R.R. Martin, dopo sette stagioni in cui si è dato spazio a matrimoni, morti, nascite (anche avvenute in segreto come nel caso di Jon Snow) e intrighi di ogni tipo, potrebbe aver causato qualche confusione tra gli spettatori.

Il sito di Entertainment Weekly ha quindi regalato un esaustivo riepilogo in cui si sottolineano tutte le connessioni esistenti tra le persone coinvolte nella lotta per il potere nel regno di Westeros.

Il trono di spade si concluderà con i sei episodi dell'ottava stagione che andranno in onda su HBO e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic, e in streaming su NOW TV, a partire dal 14 aprile.

Le puntate, come mostrato dal primo trailer ufficiale de Il Trono di Spade 8, conterranno un'epica battaglia che vedrà l'Esercito dei Morti attaccare Grande Inverno, dove i protagonisti affronteranno questa terribile minaccia con la speranza di salvare l'umanità.