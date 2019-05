Il Trono di Spade 08x05: le foto dell'episodio mostrano i preparativi per la battaglia

Il Trono di Spade 8x05 racconterà la battaglia che sembra destinata ad avvenire ad Approdo del Re e le nuove foto ufficiali mostrano i protagonisti mentre si preparano allo scontro.

Gli scatti non rivelano, come previsto, nulla delle scene d'azione, tuttavia Emilia Clarke aveva recentemente consigliato agli spettatori di vedere la puntata su uno schermo di grandi dimensioni perché ci sarà spazio per momenti davvero spettacolari.

Le foto dell'episodio mostrano Cersei piuttosto convinta e determinata osservare dall'alto la situazione, mentre la Montagna è alle sue spalle. Spazio poi a Jon Snow impegnato a parlare con Varys e pronto a combattere con Ser Davos al suo fianco.

Daenerys e Verme Grigio sembrano pensierosi e preoccupati dopo la tragica morte di Missandei, mentre i loro nemici, tra cui Euron, si preparano alla battaglia.

La puntata sembra quindi destinata a concludere lo scontro tra il personaggio interpretato da Emilia Clarke e Cersei, di cui parliamo nella nostra recensione de Il Trono di Spade 8x04.

La serie Il trono di spade andrà in onda per l'ultima volta il 19 maggio con la sesta puntata dell'ottava stagione, concludendo così la storia tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin. I fan potrebbero però ricevere presto delle buone notizie da parte della tv via cavo: il pilot del primo dei potenziali show prequel è infatti in fase di realizzazione e non resta che attendere per scoprire se otterrà l'approvazione necessaria a dare il via libera alla realizzazione di una prima stagione!

Il Trono di Spade 8, gli ultimi episodi: che cosa dobbiamo aspettarci?