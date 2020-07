Il traditore, in arrivo una serie tv tratta dal film con Pierfrancesco Favino

Il Traditore: Pierfrancesco Favino durante una scena del film

È in cantiere una serie tv tratta dal film Il traditore, uscito nel 2019 con Pierfrancesco Favino protagonista. A svelarlo è stato il produttore Lorenzo Mieli di The Apartment, società del gruppo Freemantle, intervistato oggi da Repubblica a proposito dei suoi prossimi progetti.

Tra i vari titoli in lavorazione, in collaborazione con registi del calibro di Luca Guadagnino, Stefano Sollima e i fratelli D'Innocenzo, c'è anche l'esordio nella serialità di Marco Bellocchio, che dovrebbe iniziare a breve a girare Esterno notte, rielaborazione a puntate del sequestro di Aldo Moro, già raccontato al cinema dal regista nel 2003. Questo il commento di Mieli: "E sempre con Bellocchio stiamo pensando alla serie ispirata a Il traditore in più stagioni, dal Sudamerica al processo." La frase del produttore lascia intendere che il progetto sia ancora alle primissime fasi, e che non sarà pronto per almeno un paio d'anni.

Il Traditore, Pierfrancesco Favino: "Il male è più pericoloso quando ha una veste luccicante"

Il traditore: Marco Bellocchio e Pierfrancesco Favino a Cannes 2019

Il traditore, presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2019 e uscito nelle sale italiane nello stesso periodo, racconta la vita di Tommaso Buscetta, mafioso pentito che sullo schermo ha le fattezze di Pierfrancesco Favino. Il lungometraggio di Marco Bellocchio è stato accolto bene da critica e pubblico, portandosi a casa David di Donatello e Nastri d'Argento per il miglior film, la regia, la sceneggiatura, gli attori (Favino protagonista, Luigi Lo Cascio non protagonista) e il montaggio, con l'aggiunta di un Nastro anche per la musica.

L'idea di portare la storia de Il Traditore in televisione, articolandola su più stagioni, consentirebbe agli autori di approfondire ulteriormente diversi aspetti della vicenda di Tommaso Buscetta, durata una ventina d'anni (fuggì in Brasile nel 1981 e morì per cause naturali nel 2000, vivendo sotto copertura negli Stati Uniti), e che il film riassume in due ore e mezza. Non è attualmente chiaro quale sarà il ruolo esatto di Bellocchio nella serie televisiva, né se parteciperanno altre persone già coinvolte nel lungometraggio cinematografico.