Il texano dagli occhi di ghiaccio: stasera su Iris il film western di e con Clint Eastwood

Continua l'omaggio a Clint Eastwood, stasera su Iris alle 21:00, con Il texano dagli occhi di ghiaccio, film western da lui diretto e interpretato nel 1976, giudicato all'epoca dalla rivista TIME uno dei migliori film di genere in circolazione.

Clint Eastwood è... il texano dagli occhi di ghiaccio

Josey Wales (Clint Eastwood) è un veterano sudista, tornato in Missouri dove, con moglie e figlio, vorrebbe solo occuparsi della sua fattoria. Purtroppo un gruppo di cavalieri nordisti sembra non volergli dar tregua: dopo avere sterminato la sua famiglia distrugge anche la casa. Ma Wales non si arrende al fanatico Terrill e alla sua banda. Si dà alla macchia in compagnia di Jamie, un ragazzo suo compagno in guerra, sfugge a vari tipi di malintenzionati e guida un piccolo gruppo di ribelli verso una nuova vita.

Qui il promo del film in onda sulle reti Mediaset.

Ispirato al romanzo del 1972 Gone to Texas, scritto dall'ex leader del Ku Klux Klan Forrest Carter, Il texano dagli occhi di ghiaccio è un grande omaggio di Clint Eastwood a colui che l'aveva reso un'icona proprio in sella a un cavallo: Sergio Leone.