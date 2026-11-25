Nuovo appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Stasera, mercoledì 25 novembre, a partire dalle ore 21:10 sul NOVE, torna in diretta il programma condotto da Fabio Fazio, disponibile anche in streaming su discovery+. Per la settima puntata sono attesi numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, della cucina e dell'informazione, pronti ad animare una serata ricca di incontri, racconti e momenti di intrattenimento.

Tra i protagonisti della puntata ci saranno Max Angioni, Lele Adani, Stash, frontman dei The Kolors, e lo chef Carlo Cracco, che presenterà il suo nuovo libro Questo piatto è da rifare - 31 ricette, 31 errori: una sfida da vero chef. Spazio anche all'attualità e all'economia con l'economista Tito Boeri, la direttrice di Quotidiano Nazionale Agnese Pini e lo scrittore Roberto Saviano.

Chi sono gli ospiti della settima puntata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa?

Grande attesa anche per Chiara Pellacani, protagonista di una straordinaria impresa sportiva agli Europei di Parigi 2026, dove ha conquistato cinque medaglie d'oro in cinque gare. Nel suo palmarès figurano 24 medaglie europee e sette medaglie mondiali. La tuffatrice, eletta atleta europea dell'anno nella sua disciplina nel 2022 e nel 2025, è inoltre campionessa del mondo in carica nel sincro misto dal trampolino di tre metri insieme a Matteo Santoro.

Tra gli ospiti ci sarà anche Don Riccardo, volto televisivo del programma Le ricette del convento in onda su Food Network. Non mancheranno i personaggi più amati dal pubblico, a partire da Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Simona Ventura, insieme a Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Giucas Casella e Paolo Rossi.

Da Mara Maionchi a Diego Abatantuono: una serata ricca di protagonisti

A completare il parterre della settima puntata saranno Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Diego Abatantuono. Un gruppo di ospiti particolarmente variegato, che promette di regalare al pubblico conversazioni, ironia e momenti di leggerezza intorno al celebre Tavolo di Fabio Fazio.