Da Stefano De Martino, direttore artistico di Sanremo 2027, a Nanni Moretti con Jasmine Trinca e Louis Garrel: ecco chi sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 29 novembre.

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa stasera, domenica 29 novembre 2026, sul NOVE e in streaming su discovery+. A partire dalla serata, Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, torna con il suo talk show per una puntata ricca di protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della cultura e dell'attualità.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà Stefano De Martino, direttore artistico della 77ª edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore sarà inoltre al timone di Sarà Sanremo, in onda venerdì 11 dicembre su Rai 1, appuntamento durante il quale verranno annunciati i 23 Big in gara alla kermesse canora e sarà scelto il ventiquattresimo artista tra i sei giovani finalisti.

Da Nanni Moretti a Stefano De Martino: gli ospiti di stasera

Spazio anche al cinema con Nanni Moretti, che arriverà in studio insieme a Jasmine Trinca e Louis Garrel. L'occasione è l'uscita nelle sale italiane, prevista per giovedì 3 dicembre, del nuovo film del regista, Succederà questa notte. La pellicola è liberamente tratta dalla raccolta di racconti Legami dello scrittore israeliano Eshkol Nevo ed è stata presentata in anteprima in Concorso all'83ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. La nostra recensione di Succederà questa notte.

Nel corso della serata interverrà anche Ambra Angiolini, attesa da dicembre a teatro con lo spettacolo La reginetta di Leenane e da poco nuova responsabile artistica di ballo di Amici.

Succederà questa notte: Jasmine Trinca e Louis Garrel in una scena

Tra i protagonisti della puntata anche Max Pezzali, che dopo l'uscita del nuovo album Max Forever Vol. 2 si prepara a tornare dal vivo con il tour indoor Max Forever - Stessa storia stesso posto stesso bar, in partenza a dicembre.

Gli altri ospiti di Che Tempo Che Fa: da Mara Maionchi a Cecilia Sala

La puntata di Che Tempo Che Fa vedrà inoltre la partecipazione di Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, e dello speaker radiofonico Max Parisi.

In studio anche Cecilia Sala, l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini, l'inviato di Avvenire Nello Scavo e il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa.

Completano il parterre di ospiti Mara Maionchi, Orietta Berti e Michele Serra, per una serata che promette di alternare intrattenimento, musica, cinema, approfondimento e attualità.