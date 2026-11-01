Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi trionfa: ecco la classifica e chi è stato eliminato

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice conquistano la vetta con 67 punti, superando Alessandro Matri e Giada Lini. Allo spareggio Jimmy Ghione batte Eugenio Finardi al televoto e si salva.

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda sabato 31 ottobre su Rai 1, si è conclusa con la vittoria di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che hanno conquistato il primo posto della classifica finale con 67 punti. Decisivo il tesoretto assegnato da Francesca Fialdini, che ha permesso alla coppia di superare Alessandro Matri e Giada Lini, fermi a quota 66.

Una serata ricca di esibizioni, emozioni e momenti di tensione, che ha riservato anche un nuovo verdetto sul fronte eliminazioni. A lasciare momentaneamente la competizione sono stati Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, sconfitti allo spareggio contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Vediamo che cosa è successo nel corso della puntata e la classifica completa.

Ballando con le Stelle, cos'è successo nella quinta puntata

La quinta serata dello show condotto da Milly Carlucci ha visto le coppie tornare sulla pista da ballo per conquistare i voti della giuria e del pubblico da casa. Tra le protagoniste della puntata anche Serena Autieri, scesa in pista nel ruolo di ballerina per una notte insieme a Luca Favilla. I due hanno proposto una coreografia sulle note di "Diamonds", ispirata alle atmosfere di Moulin Rouge! Il Musical.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Non sono mancati i momenti di confronto tra i giurati e i concorrenti. In particolare, si sono registrate nuove tensioni tra Barbara D'Urso e gli altri protagonisti del programma, mentre Guillermo Mariotto ha rivolto alcune critiche ad Aurora Ramazzotti.

Sul fronte delle esibizioni, hanno raccolto consensi il cha cha cha di Alessandro Matri e Giada Lini, il tango di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice e il freestyle di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, che ha conquistato anche una standing ovation in studio.

Terminata la gara, è arrivato il momento dei tesoretti, che hanno modificato gli equilibri della classifica. Francesca Fialdini ha scelto di premiare Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, mentre Simona Ventura ha assegnato il proprio tesoretto a Monica Guerritore e Luca Urso. Il tesoretto del cuore di Rossella Erra è andato invece ad Andy Diaz e Gioia Giovanatti.

A quel punto, con la somma dei voti della giuria, dei bonus e delle preferenze del pubblico, è stata decretata la coppia vincitrice della quinta puntata: Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

La classifica della puntata del 31 ottobre

Grazie ai 20 punti del tesoretto di Francesca Fialdini, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno raggiunto quota 67, conquistando la vetta della graduatoria. Alle loro spalle si sono piazzati Alessandro Matri e Giada Lini con 66 punti, compreso il bonus di 20 punti ottenuto grazie alla vittoria della puntata precedente.

Terzo posto per Andy Diaz e Gioia Giovanatti, che hanno beneficiato dei 20 punti assegnati da Rossella Erra, raggiungendo quota 60. Quarta posizione per Monica Guerritore e Luca Urso con 56 punti, grazie al tesoretto di Simona Ventura.

Ecco la classifica completa della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026, con i punteggi comprensivi dei tesoretti e degli eventuali bonus:

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice: 67 punti Alessandro Matri e Giada Lini: 66 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti: 60 punti Monica Guerritore e Luca Urso: 56 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca: 46 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 42 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli: 41 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi: 36 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina: 34 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia: 34 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini: 33 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli: 18 punti

Eugenio Finardi eliminato: Jimmy Ghione si salva allo spareggio

La parte finale della puntata ha riservato il verdetto più atteso: quello dello spareggio. A contendersi la permanenza in gara sono state le coppie formate da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina ed Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli.

I concorrenti sono tornati in pista per una nuova esibizione: Ghione e Kuzmina hanno ballato un charleston sulle note di "Disco Inferno", mentre Finardi e Gabrielli si sono cimentati in una rumba sulle note di "Due vite".

A decidere il risultato è stato il pubblico da casa. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina sono riusciti a salvarsi conquistando il 55% delle preferenze, contro il 45% ottenuto da Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli.

Per il cantautore e la sua insegnante è arrivato quindi il verdetto dell'eliminazione. Sara Di Vaira e Matteo Addino, chiamati a decidere sull'eventuale utilizzo della Wild Card, hanno scelto di non intervenire per salvare la coppia. Per Finardi e Gabrielli il percorso nella competizione si interrompe dunque alla quinta puntata, anche se resta aperta la possibilità di un eventuale ritorno attraverso il meccanismo del ripescaggio.