Il talento di Mr. Ripley: la star di Sherlock Andrew Scott protagonista della serie tv

Sarà la star di Sherlock, Andrew Scott, il protagonista della serie tv Showtime Ripley, ispirata al popolare romanzo mistery Il talento di Mr. Ripley.

Sherlock: Andrew Scott in una scena dell'episodio A Scandal in Belgravia

La serie in otto episodi, intitolata Ripley, sarà firmata dal pluripremiato sceneggiatore Steve Zaillian e racconterà le avventure del misterioso Tom Ripley, in azione nella New York dei primi anni '60 finché non viene ingaggiato da un ricco uomo d'affari per recarsi in Italia e convincere il figlio vagabondo a fare ritorno a casa.

"Siamo eccitati all'idea di collaborare con un autore dal talento supremo come Steve Zaillian, che adatterà il romanzo della saga firmata da Patricia Highsmith" dichiara Gary Levine, Presidente di Entertainment Showtime Networks. "Con Andrew Scott, il cui carisma non ha limiti, nel celebre ruolo di Tom Ripley, siamo fiduciosi che sarà un progetto speciale."

Per Ripley, Steve Zaillian si baserà sui cinque romanzi di Patricia Highsmith dedicati all'antieroe sociopatico Tom Ripley: Il talento di Mr. Ripley, Il sepolto vivo, L'amico americano, Il ragazzo di Tom Ripley e Ripley sott'acqua.

Prossimamente vedremo Andrew Scott nel cast della serie fantasy Queste oscure materie.