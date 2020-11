Il talento del calabrone, su Prime Video in streaming da oggi

Il talento del calabrone sbarca in streaming su Amazon Prime Video da oggi 18 novembre: disponibile il thriller di Giacomo Cimini con Sergio Castellitto, Anna Foglietta e Lorenzo Richelmy!

Milano. Steph è un giovane DJ radiofonico sulla cresta dell'onda, molto popolare sui social media. Ogni sera conduce un programma radiofonico con un forte seguito durante il quale riceve chiamate dai fan. Una sera, una telefonata, però, lo raggela: uno sconosciuto dal sangue freddo annuncia in diretta di volersi togliere la vita, facendosi esplodere nel centro della città. Steph cerca di gestire la situazione: l'attentatore minaccia di farsi esplodere se il DJ non lo intratterrà in diretta. L'uomo, che si fa chiamare Carlo, sfida Steph in un duello di resistenza mentale. Nel frattempo, il nucleo investigativo dei Carabinieri guidato dalla risoluta Tenente Colonnello Rosa Amedei si mette sulle tracce del terrorista e scopre che il piano dell'uomo è molto più complesso di quanto lui stesso voglia mostrare.

Il talento del calabrone: Anna Foglietta in una scena del film

È l'atto di un uomo dotato di un'intelligenza superiore, capace di mettere in scacco un'intera città con una sola, semplice telefonata. Il talento del calabrone sarebbe dovuto arrivare nelle sale lo scorso 5 marzo 2020, ma è stato poi rimandato a causa dei problemi sanitari italiani e mondiali, ma alla fine il film ha trovato comunque la sua strada in uno dei giganti streaming più visti al mondo. La pellicola racconta una storia introspettiva ma allo stesso tempo epica, e che affronta il tema della percezione della realtà. Si potrebbe anche definire come un western minimalista e urbano, che pone delle domande fondamentali su ciò che le persone di oggi rappresentano nella società contemporanea.

