Il suo regno, su Netflix in streaming da oggi

Oggi 13 Agosto esce su Netflix uno dei titoli più attesi di questo mese: la serie thriller Il suo regno è ora disponibile in streaming per gli abbonati.

El Reino, in italiano, Il suo regno, è una serie thriller argentina che racconta la storia di un pastore in corsa alla vicepresidenza alle prossime elezioni in Argentina. Diego Peretti interpreta Emilio Vázquez Pena, il televangelista candidato, ma dovrà affrontare una terribile notizia: il candidato futuro presidente dell'Argentina è stato assassinato proprio durante l'atto conclusivo della campagna. Così Pena coglie l'occasione per cercare di diventare lui il presidente, mentre contemporaneamente prova a indagare sull'assassinio per scoprire l'identità del killer.

Nel cast troviamo anche Joaquín Furriel, Mercedes Morán, Chino Darín, Peter Lanzani, Nancy Dupláa e Vera Spinetta.

Le riprese de Il suo regno sono iniziate a Buenos Aires il 29 gennaio 2020. A Marzo la produzione si è interrotta a causa della pandemia e della dichiarazione di quarantena obbligatoria ed è ripresa mesi dopo, a ottobre.