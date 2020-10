Il socio: stasera su La7 il thriller con Tom Cruise

Il socio è il film imperdibile di questo sabato 3 ottobre 2020, in onda stasera su La7 alle 21:15. Diretto nel 1993 da Sydney Pollack, tratto dal best seller omonimo di John Grisham, il thriller ha come protagonista un giovane Tom Cruise.

Mitch McDeere (Tom Cruise), fresco di laurea in giurisprudenza, viene ingaggiato da un prestigioso studio legale di Memphis. Sembra l'inizio di un sogno: va al lavoro in Mercedes, vede estinguere magicamente il prestito universitario, può finalmente comprare un'enorme casa in cui vivere felice con la giovane moglie.

Non soltanto, però, il lavoro al fianco del socio più anziano Avery Tolar (Gene Hackman) lo impegna a tal punto da fargli trascurare la sua amata Abby (Jeanne Tripplehorn): partendo dai sospetti sulla morte di due suoi colleghi, Mitch cerca di scoprire per chi lavori lo studio e si rende conto che c'è molto marcio nascosto. L'FBI riesce a contattarlo e per Mitch si aprono due strade: collaborare con la legge o essere complice del suo studio...

Nel 1994 Il socio ha ottenuto due nomination ai Premi Oscar, per la Miglior attrice non protagonista, a Holly Hunter, e per la Miglior colonna sonora, composta da Dave Grusin.