Il sindaco di Pisa, Michele Conti come la Contessa Serbelloni di Fantozzi: il video dell'inaugurazione ufficiale di un canale, si rivela disastroso (ed esilarante) quasi a livelli fantozziani. Manca solo l'amputazione del dito di un arcivescovo a caso.

Nel video, condiviso da Selvaggia Lucarelli, il primo cittadino di Pisa, Michele Conti, affiancato dal deputato leghista Edoardo Ziello, inaugura l'apertura di un nuovo canale tentando più volte di infrangere una bottiglia di champagne lanciandola contro la parete del suddetto canale, ma senza successo, anzi la bottiglia sembra addirittura rimbalzare, come se fosse di gomma.

Il lancio della bottiglia, ripetuto più volte, richiama immediatamente alla memoria la scena de Il secondo tragico Fantozzi in cui la Contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare è incaricata di inaugurare il varo di una nave, con esiti disastrosi. "Capovaro, vado?" chiede più volte l'aristocratica, sapendo che inevitabilmente ogni lancio si rivelerà più disastroso del precedente. Dopo gli entusiasmi iniziali, la contessa prende in pieno per ben due volte il povero ragionier Fantozzi, e poi altre persone, che finiscono anche loro in mare. Si decide dunque di cambiare metodo per il varo, mettendo da parte il lancio e optando per il taglio di una corda. La preziosa accetta scelta per l'operazione, si rivelerà un'arma micidiale nelle mani della Contessa che sarà costretta a fuggire.

Il personaggio della Contessa, che nel film è interpretato da Nietta Zocchi, era ispirato a Marta Marzotto, o almeno così raccontò lei in un'intervista: "Paolo Villaggio si ispirò a me e in famiglia, sapendo questa cosa, se la ridevano"