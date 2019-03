Il silenzio dell'acqua: la seconda puntata stasera su Canale5

Marica Lancellotti

Il silenzio dell'acqua, la nuova serie crime firmata Mediaset, torna stasera su Canale5 alle 21:25 con la seconda puntata. I due protagonisti, Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, avevano esordito nel primo episodio appena due giorni fa, ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti con quasi 3,4 milioni di spettatori e il 15.3% di share.

La trama della seconda puntata complicherà ancora di più le indagini intorno alla scomparsa della giovane Laura (Caterina Biasiol) e coinvolgerà direttamente Matteo (Riccardo Maria Manera), il figlio di Andrea (Giorgio Pasotti), che continua a negare ogni sua implicazione nel caso. Luisa (Ambra Angiolini) però insiste perchè lui e Max (Lorenzo Adorni) facciano il test del DNA da comparare con le prove in mano alla polizia scientifica. Anche la posizione di Nico (Giordano De Plano) e Franco (Mario Sgueglia) non è del tutto chiara perchè i due nascondono sicuramente qualcosa sulla barca di Franco, e Don Carlo (Fausto Sciarappa) è il destinatario di uno strano videomessaggio registrato da Laura prima della sua scomparsa. Il colpo di scena è dietro l'angolo: il test del DNA rivela l'effettivo coinvolgimento di Matteo, cosa che getta nella disperazione la sua fidanzata (Sabrina Martina). Andrea è in preda alla disperazione: il suo ruolo di poliziotto gli impone di assicurare Matteo alla giustizia ma, da padre, vorrebbe solo proteggere il figlio da ogni pericolo e dispiacere. Di sicuro non c'è nessuna remora, invece, a fermare la determinazione di Luisa nel portare avanti un'indagine che la sta portando dritta verso Max. All'orizzonte, però, ci sono nuove e inattese scoperte che potrebbero mischiare ancora una volta tutte le carte in tavola.

La nuova serie tv noir di Mediaset (trovate qui la nostra recensione de Il silenzio dell'acqua) è il remake della britannica Broadchurch - che potete guardare su Netflix . A prendere il posto del premio Oscar Olivia Colman e di David Tennant sono, per un totale di quattro appuntamenti, Ambra Agiolini e Giorgio Pasotti (che per il suo ruolo ha dichiarato di essersi espressamente ispirato a True Detective).